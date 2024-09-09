Для кожної людини літо пройшло по-різному. Хтось зумів вибратись у довгоочікувану відпустку, а комусь навіть не вдалось зробити жодного фото. Хтось проводив вечори у приємній компанії, а комусь доводилось ховатись від російських обстрілів. На жаль, це та реальність із якою кожен день доводиться стикатись українцям. Детальніше про особливість тренду і як стати його частинкою, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Відзначимо, що не слід думати про те, ніби цей тренд вимагає ідеальної картинки. Суть полягає в тому, щоб показати реальність, яку переживав кожен із нас. Отже, спершу варто обрати ті кадри, які стануть основою відео. Ви ділитесь тим, що переживали, а не створюєте ілюзію ідеального світу, враховуючи в яких умовах сьогодні живуть українці.

Тоді робите початкову заставку з фразою: "Наступна зупинка – осінь, будь ласка, не забувайте свої літні спогади". За бажання, текст можна розбити на два різні кадри. До змонтованого відео додаєте відповідний аудіозапис, де озвучується згадана цитата, а потім лунає пісня ZAYN – Dusk Till Dawn (ft. Sia). До слова, ніхто не забороняє вмикати фантазію й додавати власні ідеї до тренду. Навпаки, це може привернути більше уваги.

ZAYN – Dusk Till Dawn (ft. Sia): що відомо про трек

Ця пісня належить британському співаку, екссолісту гурта One Direction, Зейну Маліку. Виконавець записав її разом з австралійською співачкою SIA у 2017 році.

На ютубі відеоролик набрав понад 2 мільярди переглядів, а дехто використовував трек для випускного чи весільного танцю.

ZAYN – Dusk Till Dawn (ft. Sia): дивіться відео онлайн

Критики були в захваті від побаченого й почутого, тому назвали пісню "епічною, наскільки це необхідно". У тексті композиції йдеться про те, що він (чоловік) ніколи не покине свою кохану й зробить усе для того, щоб вона не була самотньою.

Зазначимо, що контекст пісні не варто вплітати у тренд, адже тут мовиться про гарний музичний супровід, а не про смислові відношення.