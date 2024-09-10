Повне ім'я знаменитості – В'ячеслава, однак скорочено всі називають її Слава. Жінка не тільки стала суддею талант-шоу, а й обрала для себе професії телеведучої, культурної діячки, журналістки, лекторки, волонтерки та мами. Яка трагедія сталась у житті зірки, чому воліє не говорити про особисте та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Факти з біографії та "Україна має талант"

Фролова родом з Одеси. З самого дитинства проявляла любов до мистецтва, тому навчалась у художніх школі та студії. Попри те, що дівчина мала явний талант до творчості, згодом вона почала працювати ведучою на радіо.

Слава Фролова у юності / Фото з інстаграму Слави

Після успіху на радіо, юна зірка очолила студію з виробництва реклами й телепередач на одному з одеських каналів.

У 1998 році Слава переїхала до Києва та вступила у КНУКіМ на режисерку телебачення й кіно. У столиці Фролова працювала в різних сферах. Була артдиректоркою у нічних клубах, вела етери на радіо, а також появлялась у ранкових шоу, вела власну рубрику в журналі та навіть відкрила івент-агентство.

Однак справжню славу та впізнаваність їй приніс проєкт "Україна має талант". Ведучу запросили на роль судді. З 2009 до 2017 року вона була незмінною у складі трійки.

Паралельно із цим жінка не забувала і про творчість. У 2012 році вона створила проєкт Slava Frolova-Group, метою якого було підіймати культурний рівень країни та формувати середовище митців. Щороку проходило безліч виставок, особливо зарекомендував себе масштабний фестиваль ART-Пікнік Слави Фролової, що проходив у різних містах.

А у 2018 році вона заснувала конкурс дитячого малюнку ROCKIT. Зірка хотіла, щоб до мистецтва залучалось якомога більше дітей, тому таким чином вона намагалась додати впевненості юним талантам.

Нагадаємо, що на якийсь час шоу "Україна має талант" брало перерву, а потім повернулось на телеекрани. Однак на місці Фролової глядачі побачили акторку Ксенію Мішину. Це викликало неабияке невдоволення аудиторії, однак екссуддя вирішила заступитись за колегу та виклала відповідний пост.

Як вам не соромно? Це я питаю у тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішиній, яка пройшла кастинг і отримала роль журі в "Україна має талант!" Я побачила сюжет про це, і не можу пройти повз. Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов'ю! Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше попередніх,

– написала Слава Фролова.

Пізніше прихильники зірки погодились із її думкою, але зазначили, що без неї сезон доволі нудний.

Особисте життя

Ведуча не любить виставляти особисте на публічне обговорення. Ба більше, навіть про її обранця нічого невідомо.

Однак у Слави є син Марк, який також проявляє любов до мистецтва. Він полюбляє створювати графічні романи. Зіркова матуся колись ділилась, що у її сина синдром Аспергера.

Синдром Аспергера – це порушення психічного розвитку. У таких людей виникають труднощі у соціальній взаємодії, вербальному та невербальному спілкуванні. А також може проявлятись дивна поведінка.

Син Слави Фролової / Фото з інстаграму ведучої

У 2011 році ведуча народила донечку Серафиму. Фанати "Україна має талант" можуть пригадати, як Слава появлялась у прямих етерах вагітною на останніх термінах і всі хвилювались, щоб у неї не почались перейми.

У 2014 році Слава вперше поділилась особистою трагедією. Вона розповіла, що могла бути багатодітною матір'ю, однак її перша донька померла від серцевої вади, бувши ще зовсім маленькою.

Де зараз і чим займається екссуддя шоу талантів

Після проєкту, Фролова вирішила більше часу приділяти дітям. З початком повномасштабного вторгнення блог ведучої повністю перетворився на простір висвітлення російсько-української війни.

Скриншот інстаграм-сторінки Слави Фролової

Ведуча публікує чимало зборів на ЗСУ та не приховує наслідків російської агресії. Час від часу вона з'являється у ролі спікера у різних освітніх й культурних проєктах. Тепер дуже рідко публікує власні світлини.

На початку 2022 року Слава повідомила про те, що вона волонтерка.

"Мене звати Слава Фролова. Я народилась в Одесі, але вже багато років живу в Києві. До війни я робила культурно-соціальні, освітні проєкти й багато іншого. Але більшість людей в Україні та за її межами знають мене, як суддю ТВ-шоу "Україна має талант". Зараз, як і більшість українців, я – волонтер. Вантажі, фури, люди, діти, медикаменти, евакуація, і безумовно інформаційний фронт. Наші з вами життя, всупереч нашій волі, розділили на до і після", – розповідала ведуча.

Слава Фролова / Фото з інстаграму Слави Фролової

Іноді знаменитість з'являється і за кордоном, демонструючи мистецькі проєкти. Однак чи живе на постійній основі Фролова в Україні – невідомо. Для аудиторії важливо, що їхня кумирка залишилась відданою рідній країні та проявила себе як справжня свідома патріотка.