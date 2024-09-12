Співак зізнався, що він мовчав про цю проблему впродовж трьох років. Все через те, що боявся.

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Річ у тім, що в MELOVIN є проблеми з зором.

Так буває, що деякі колеги ображаються, що я з ними не вітаюсь. Жаліються про це в пресі, преса це підіймає, і всі думають, що я такий жахливий. Я вирішив про це розповісти, тому що наважився виправити цю ситуацію. Проблема, про яку я мовчав…Нарешті наважився розповісти про те, чого боявся три роки,

– зазначив виконавець.

Він підкреслив, що звернувся до спеціалістів й буде лікуватися.

Я сліпе, просто сліпе, і я не бачу. Кілька років тому мені діагностували відшарування сітківки. Але я успішно забив на це. Потім зрозумів, що зір почав падати все більше і більше. Тому взявся за цю проблему, пішов до лікарів і вже на шляху до її вирішення,

– пояснив MELOVIN.



Melovin розповів про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, нещодавно британський музикант Елтон Джон повідомив, що він частково втратив зір через очну інфекцію, яку підхопив минулого літа. Наразі артист проходить курс лікування.