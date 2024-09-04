Британський артист Елтон Джон розповів, що влітку боровся з очною інфекцією. Лікування проходило вдома, під наглядом лікарів та медсестер. Через хворобу музикант частково втратив зір.

До слова Зірка "Жіночого лікаря" Цимбалару готується до операції: що сталося з акторкою

Протягом літа я боровся з важкою очною інфекцією, яка, на жаль, залишила мене з обмеженим зором на одне око. Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і пройде деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока,

– повідомив Елтон Джон.

Артист подякував своїм рідним та близьким, які піклувалися про нього, а також спеціалістам. Елтон Джон вважає, що досяг значного прогресу у лікуванні та відновленні. Зараз він почувається краще.

У коментарях під дописом Елтона Джона підтримали шанувальники, колеги та знаменитості: Біллі Портер, Ганна Ваддінгем, Спенсер Сазерленд.

Зауважимо, 8 липня 2023 року у Стокгольмі Елтон Джон завершив свій останній прощальний концертний тур. На цьому музикант зупинив свою гастрольну діяльність, хоч він не виключає, що ще виступатиме на сцені.