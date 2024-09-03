За словами акторки, у липні 2024 року вона ледь не втратила слух. Спершу Анастасія вважала, що погано чує через перепади тиску, але проблема була в іншому.
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Як запевнила Цимбалару, її стан сильно покращився, оскільки їй вже не треба "читати по губах".
Я сиділа навпроти людини й дивилася на її губи, щоб хоч якось прочитати, бо було дуже незручно постійно перепитувати. Особливо незручно в магазині, в аптеці. Зараз ситуація краща, але я готуюся, збираю собі на операцію. Треба вирішити певні проблеми оперативним шляхом,
– розкрила Анастасія.
Дівчина зізналася, що проблеми зі слухом в неї розпочалися під час лікування гаймориту. Тоді акторка не знала, що ускладнення перейде на вуха та зачепить нерв.
"Ніхто, на жаль, не може дати гарантії, що твій слух відновиться і буде, як раніше", — зауважила зірка.
Втім, Цимбалару вірить, що хірургічне втручання покращить прохідність слухової труби. Водночас Анастасія страждає від проблем з диханням, які операція має також розв'язати.
Анастасія Цимбалару про операцію: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, Анастасія також вперше поділилась деталями розлучення з актором Григорієм Баклановим. Пара прожила разом 10 років, але вирішила розійтися. Дівчина запевнила, що рішення про розлучення приймала разом з коханим.