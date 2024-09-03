Пара, стосунки якої зав'язались ще із підліткового кохання, тривалий час жила разом. Офіційно у шлюбі Григорій та Анастасія пробули два роки. Але в один момент усе докорінно змінилось.

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Акторка в інтерв'ю Слава+ розповіла, що стосунки з Григорієм – це були її єдині серйозні відносини. Анастасія запевнила, що рішення про розлучення приймали вони обоє.

Ми розходились, але не приймали рішення розлучатись,

– сказала Цимбалару.

Коли подружжя роз'їжджалось, то воно плекало надію, що з часом подивляться, можливо, вийде щось змінити. Але в один момент обоє зрозуміли, що "час настав", і кожен з них починає крокувати іншою дорогою.

Після розлучення ексзакохані не мали проблем із поділом майна, адже нічого спільного не нажили. Вони проживали на орендованій квартирі, тому просто обоє з'їхали без зайвих скандалів.

Цимбалару запевнила, що із цих стосунків вона виходила з почуттям любові, тому тема розлучення для неї досі болюча. Ба більше, вона не хоче вдаватись у деталі, адже колишньому подружжю вдалось зберегти теплі відносини, й Анастасія в жодному разі не хоче їх зіпсувати.

Я хочу, щоб мене знали як гарну актрису, як гарного професіонала своєї справи, як людину, яка намагається щось робити для цієї країни. Я не хочу, щоб мене знали як дівчинку, яка винесла все це,

– заявила акторка.

Нагадаємо, після новини про розлучення, Цимбалару писала на своїй сторінці в інстаграмі, що їхній з Григорієм зв'язок можна було назвати акторським союзом, оскільки вони разом пережили чимало ситуацій та відчували різні почуття одне до одного.