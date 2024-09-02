Виконавиця ділилася, що рідко має можливість побачитися з коханим через його службу на фронті. Втім, Наталка працює над стосунками з чоловіком та може говорити про них без сліз і образ.

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У житті є моменти, коли ти розумієш: "Ну все, ми різні люди". А є моменти, коли розумієш, що ще можна поборотися,

– зазначила Карпа.

Більшість людей казала співачці, що не варто розривати шлюб, а треба спробувати його зберегти. Втім, за словами артистки, бувають моменти, коли доводиться відпустити те, над чим працював роками.

Сім'я – це цінність. Багато поважних людей каже, що коли іграшка зламалася, то її треба спочатку спробувати відремонтувати, а не викидати. Якось ми дуже часто викидаємо і беремо нове, бо воно буде красивіше, гарніше, свіженьке. Тут десь так само і зі стосунками. Треба спробувати їх зберегти. Має бути синергія й органіка. А якщо ти робиш щось надпотужне, то інколи це варто відпустити,

– наголосила Карпа.

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Нагадаємо, влітку перед початком вторгненням чоловік Наталки їй зізнався, що більше не відчуває тих почуттів до неї, які були раніше. Однією з причин цьому стало те, що співачка певний час проживала з донькою Златою окремо, на дачі у Львові.

До того ж рік тому зірка самостійно підготувала документи для розриву шлюбу. Втім, вони подружжю не знадобилися. Після небезпечного завдання на фронті Терехов переосмислив свої почуття та вирішив повернутися до сім'ї.