За словами виконавиці, вона жила з екскоханим протягом 8 років. Однак, нещодавно жінка мала змогу знову зустрітися та поговорити з чоловіком.

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Як запевнила Наталка, ексобранець їй дуже допоміг під час поїздки до Львова. Тоді донька Карпи сильно захворіла, а співачка не знала, до якої лікарні можна звернутися за послугами в новому місті.

Я жила з ним 8 років. У мене був один момент, коли в мене захворіла донечка, температура 40 і більше, я не знала, що робити, куди бігти. Він написав, що раптом потрібна допомога, то підніме половину області, допоможе. Такий був момент, коли я оцінила цю допомогу і зрозуміла, що спілкування має бути, і воно має бути правильним,

– зазначила артистка.

Водночас вона зауважила, що не підтримує близьких стосунків з експартнером. Втім, колишні вітають одне одного зі святами.

Ми одне одного вітаємо з днем народження, але щоб це було таке якесь спілкування. Я, мабуть, зайвого разу не хочу давати якогось погано приводу,

– підкреслила Наталка.

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Нагадаємо, наразі Карпа перебуває у шлюбі з військовим Євгеном Тереховим. Подружжя виховує доньку Злату. Попри серйозні проблеми у стосунках, через які пара підготувала документи на розлучення, Наталка і Євген працюють над своїм шлюб на відстані.