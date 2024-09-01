Річ у тім, що Настя Каменських зараз теж перебуває за кордоном. Відтак, Наталка Карпа зазначила, що в зіркового подружжя "немає чіткої позиції".

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Співачка зауважила, що їй насправді важко оцінювати дії Потапа та NK, оскільки вона достеменно не знає "що в них відбувається зсередини". Водночас Наталка коротко висловилась про Олексія Потапенка.

Хотілось би напевно більше громадянської позиції. Тому що його аудиторія, це були мільйони українців, які десь підспівували його пісні не один рік, і в такі скрутні часи мені б хотілося напевно, щоб він все ж таки підтримав українців, підтримав українську націю, культуру. Десь довів, що недаремно у нього стільки було поціновувачів,

– сказала артистка.

В той самий час Карпа додала, що "Настя рулить".

Вона пише багато пісень, орієнтується на латинську Америку, я розумію що там великий ринок. Я була у Бразилії та Парагваї, знаю ці регіони. Трошечки приглядалася до цього шоубізнесу. Мені здається, що вони зараз рулять як у них виходить, як їм зручно. Єдине, шкода, що немає цієї чіткої позиції й підтримки України, і крутих українських пісень, які мали бути,

– наголосила співачка.

Інтерв'ю з Наталкою Карпою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Каменських з виконавцем Atomic Otro Way, з яким раніше випустила спільний трек Moloko, виступила в Іспанії. Потап під час цього концерту був поруч з дружиною.