Крім того, він поділився своїм ставленням до виконавця. OTOY вважає, що Дорн – "людина, яка готова продати свою честь".

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Виявилося, що В'ячеслав та Іван наразі не підтримують зв'язок.

Зараз ставлюся до нього негативно. Тому що це жахливо, розуміти, що гроші керують світом, розуміти, що людина готова продати свою честь,

– зауважив виконавець.

OTOY вважає, що в Дорна немає чіткої позиції. Так, на його думку, на артиста може впливати неправильне оточення.

Не вистачає, як і вчинків та діяльності, враховуючи той ресурс, який він має як медійний, так і аудиторіальний. Мені щиро сумно, бо я захоплювався Іваном, вважав його неймовірним артистом. Який він насправді? Він неймовірно талановита людина. Мені здається, просто в нього не те оточення, можливо,

– зазначив репер.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Дорн публічно заявив про намір продовжувати використовувати російську мову в повсякденному житті, стверджуючи, що "мова ні в чому не винна" і є "нашої культури". Водночас співак випустив патріотичну пісню "Нескорена" і записав дует "Te la passe" з Essoh українською мовою. Крім того, він запустив україномовний плейлист нової музики під назвою "Дорнівська хвиля". Однак у грудні 2023 року виконавець знову розпалив дискусії, анонсувавши майбутній російськомовний альбом.