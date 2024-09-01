Тепер знаменитість розсекретила вартість такого аксесуара. Це вона зробила у відео блогера Ніколаса Карми, якого зустріла у Києві.

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У своєму образі Оля Полякова поєднала вінтажні дизайнерські речі з сучасними аксесуарами. Зокрема, вона одягнула комбінезон від Stella McCartney, придбаний двадцять років тому за 1000 доларів, і сумку від Ralph Lauren 15-річної давнини вартістю 1500 доларів. До свого аутфіту артистка додала взуття за приблизно 100 євро.

Я не держслужбовиця. Я утримую команду, плачу податки, я маю право витрачати гроші,

– наголосила Полякова.

Зауважимо, що найяскравішим елементом вбрання співачки був розкішний годинник вартістю 16 000 євро (близько 730 000 гривень) – подарунок від чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.

Чоловік подарував годинник, який 20 років канючила. І ось нарешті отримала й думаю, чи можна розлучатися,

– жартома сказала зірка.

Нещодавно популярний блогер у столиці також зустрів Артема Пивоварова. Співак теж розкрив вартість свого образу. Виявилося, що його майка коштує лише 40-50 гривень, а штани взагалі – подарунок. Кросівки в Пивоварова від бренду HONCHARENKO коштують 500 доларів, а шкарпетки обійшлися йому в 300 гривень. З аксесуарів в артиста були буси, які йому подарував монах.