Про скасування європейських концертів alyona alyona написала в інстаграмі. Допис продублювала й англійською мовою.

До слова Розійшлися наші шляхи, – alyona alyona вперше прокоментувала чутки про конфлікт з Jerry Heil

alyona alyona нагадала, що в житті іноді все складається не так, як ми того очікуємо. Однак вона переконана, що таким чином доля дає знак, що попереду буде щось велике і класне.

На кожному концерті я прагну віддати всю свою енергію, аби кожен з вас отримав цілий спектр емоцій. Крутий концерт – це сукупність багатьох важливих факторів та процес підготовки. Та інколи трапляються ситуації, які роблять неможливими провести це дійство таким, яким я б хотіла, щоб воно було,

– написала реперка.

Нагадаємо, що нещодавно про проблеми зі здоров'ям повідомив й співак MELOVIN. Він зізнався, що погано бачить, тому інколи не вітається з колегами. Артист зауважив, що не розповідав про цю проблему три роки. Медики сказали, що у MELOVIN відшарування сітківки. Наразі співак лікується.