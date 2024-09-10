alyona alyona розповіла в інтерв'ю, що з Jerry Heil вони розійшлися не через конфлікти. Вона зауважила, що як таких суперечок у них немає, оскільки дівчата дуже різні.

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alyona alyona відмітила, що вона є доволі експресивною, а Яна – м'яка за характером. Реперка вважає себе жорстокою силою, а Jerry Heil – м'якою.

Розійшлися наші шляхи, тому що, по-перше, ми на час Євробачення і Нацвідбору відклали своє життя. І коли закінчилось Євробачення, кожна просто пірнула у своє: у сім'ю, у стосунки, в особисті пісні, які були відкладені. І це, напевно, правильно, щоб не вигорати одна від одної,

– розповіла alyona alyona.

Співачка поділилася, що вони з Яною розійшлися, аби реалізувати те, що довго відкладали, а потім знову возз'єднатися і вразити шанувальників.

alyona alyona розповіла про стосунки з Jerry Heil: дивіться інтерв'ю онлайн

Як з'явилися чутки про конфлікт alyona alyona і Jerry Heil