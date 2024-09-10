Alyona Alyona зізналась, що не сумує за столицею, адже їй ближче до душі природа та спокій. Тому вона набагато краще почувається у селі, де мешкає разом з бойфрендом.

До слова Анастасія Приходько у річницю показала рідкісне фото зі свого весілля

"Він там жив, народився в тому селі, виріс. До нього переїхала я. Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, природу і тишу. Тим паче мої хобі, рибалку й похід по гриби, я там можу реалізувати. Я дуже щаслива, що це такий край. Це батьківщина Івана Франка. Там інші люди й мова. Мені там спокійно, їжджу туди відновлюватися", – зізналась зірка.

Реперка зауважила, що на час повномасштабної війни вона не планує влаштовувати весілля чи одружуватися з коханим. На її думку, це зараз не на часі, а важливішим є робота на перемогу країни.

Такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося цими днями, що ми разом. Ми можемо спокійно назвати один одного чоловіком і дружиною. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо, в день перемоги РАЦС або Дія знову лусне від кількості поданих заяв. От тоді я зрозумію, що можна,

– зізналась alyona alyona.

Хто бойфренд alyona alyona