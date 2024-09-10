Alyona Alyona зізналась, що не сумує за столицею, адже їй ближче до душі природа та спокій. Тому вона набагато краще почувається у селі, де мешкає разом з бойфрендом.
До слова Анастасія Приходько у річницю показала рідкісне фото зі свого весілля
"Він там жив, народився в тому селі, виріс. До нього переїхала я. Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, природу і тишу. Тим паче мої хобі, рибалку й похід по гриби, я там можу реалізувати. Я дуже щаслива, що це такий край. Це батьківщина Івана Франка. Там інші люди й мова. Мені там спокійно, їжджу туди відновлюватися", – зізналась зірка.
Реперка зауважила, що на час повномасштабної війни вона не планує влаштовувати весілля чи одружуватися з коханим. На її думку, це зараз не на часі, а важливішим є робота на перемогу країни.
Такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося цими днями, що ми разом. Ми можемо спокійно назвати один одного чоловіком і дружиною. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо, в день перемоги РАЦС або Дія знову лусне від кількості поданих заяв. От тоді я зрозумію, що можна,
– зізналась alyona alyona.
Хто бойфренд alyona alyona
- Реперка у лютому 2023 року натякнула на нові стосунки. Згодом виявилося, що її бойфрендом є музикант Володимир – більш відомий як діджей та продюсер VovKING. Він у музичній сфері ще з 2010 року.
- В інтерв'ю Маші Єфросиніній alyona alyona зізнавалась, що нові стосунки трансформували її: вона полюбила готувати, займатися садівництвом.