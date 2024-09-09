Анастасія Приходько розповіла про важливу дату в інстаграм-сторіз. Минуло 5 років, як співачка обвінчалася з чоловіком – Олександром.

До слова 11 років разом, – Анастасія Приходько з чоловіком вдруге обвінчалися

З нагоди свята співачка опублікувала рідкісне фото зі свого весілля. На знімку Приходько позувала у білосніжній сукні в обіймах чоловіка. Виконавиця підписала знімок, зворушливо звернувшись до чоловіка.

Сьогодні (8 вересня, – Show 24) п'ять років, як ми обвінчалися. 11 років разом! До Місяця та назад. Люблю безмежно,

– поділилась Анастасія Приходько.



Анастасія Приходько з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Анастасія Приходько та її чоловік Олександр відсвяткували 11 річницю шлюбу. У цей день вони відновили свої обітниці, обвінчавшись вдруге. Співачка та її коханий виховують трьох дітей – Нану від першого шлюбу Приходько, і двох синів.