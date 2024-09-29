Весілля пари відбулося 28 вересня, про це пише британська газета The Daily Mail. Що цікаво, в мережі вже з'явилися ексклюзивні весільні кадри зі святкування.

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Так, як виявилося, церемонія вінчання Феодори та Метью відбулася в кафедральному соборі в Афінах. Принцеса пройшла до вівтаря у супроводі свого старшого брата, кронпринца Павлоса. Весілля пара відзначала у колі рідних та друзів.

Який образ на весіллі мала принцеса Греції й Данії

Феодора одягла білосніжну сукню з відкритими плечима та спідницею А-силуету, розроблену відомою грецькою дизайнеркою Селією Крітаріоті, прикрашену паєтками та бісером. Її святкове вбрання доповнювали вишукана тіара від Cartier та фата, а в руках вона тримала ніжний букет білих троянд. Серед аксесуарів принцеса обрала діамантові сережки та браслет.

Наречений на весіллі постав у класичному чорному фраку, поєднаному з білосніжною сорочкою та жилетом. Особливістю його вбрання була синя краватка з принтом.

Зауважимо, Феодора оголосила про свої заручини з адвокатом з Лос-Анджелеса ще в листопаді 2018 року. Однак пара зіткнулася з затримками, спочатку відклавши церемонію у 2020 році через пандемію COVID-19. Друге перенесення відбулося після смерті батька Феодори в січні 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Норвегії Марта Луїза вийшла заміж за Дурека Верретту, самопроголошеного шамана і духовного гуру, відомого своїми суперечливими поглядами, в тому числі теоріями змови.