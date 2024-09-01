Пара обмінялася обітницями у місті Гейрангер, розташованому на заході Норвегії. Тепер у мережі з'явилися ексклюзивні кадри зі святкування.

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Відомо, що весільну церемонію провів парафіяльний священник Маргіт Ловіс Холте.

На весіллі серед гостей були члени королівської родини: батьки нареченої король Гаральд V і королева Соня, а також брат принцеси кронпринц Хокон з дружиною. На свято також завітали три доньки Марти Луїзи від попереднього шлюбу.

Зауважимо, на відміну від першого весілля принцеси, що відбулося у 2002 році, цьогорічна подія не транслювалася по телебаченню. Натомість ексклюзивні права на висвітлення отримали американський стрімінговий сервіс Netflix та британське видання Hello magazine.

Для довідки! Після одруження Верретт офіційно приєднався до королівської сім'ї, однак він не отримає жодних титулів і не буде служити представником королівського дому.

Нагадаємо, принцеса Марта і Дурек публічно підтвердила свої стосунки у 2019 році. За два роки до цього Луїза розлучилася з норвезьким письменником Арі Беном, з яким має трьох дітей.

У червні 2022 року Верретт освідчився коханій, подарувавши їй каблучку з діамантами та смарагдами.

Зараз пара разом веде бізнес в секторі нетрадиційної медицини.