Він заявив, що несуться "брудні ігри" і все це "йо*аний бал лицемірства". Олександр вважає, що Раміна подала неправдиву інформацію.

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Так, у своїх інстаграм-сторіс блогер повідомив, що вже переглянув ролик Есхакзай.

Дуже класний відос, але, на жаль, багато де заплуталась, повиривала фрази з контексту і так багато набрехала, що мені аж незручно стало, як журналіст і не перевіряє факти, про які заявляє на всю Україну… Купа неперевіреної інформації. Дуже бісить, що люди знову на це ведуться, я в а*уї,

– написав Волошин.

Як відомо, у своєму новому відео Раміна показала фрагменти неопублікованого інтерв'ю з Олександром, яке знімала до того, як чоловік виїхав з України, та він закликав блогерку показати повне інтерв’ю з ним.

Ти ніколи цього не зробиш, тому що в цих матеріалах буде справжня картина про мене і мої цінності – а це вже не входить у ваші "цілі",

– зауважив інфлюенсер.

Олександр додав, що шокований від всього, що відбувається.

Хочеться ї*анутись іноді. В мене вже чердак зносить. Я в таких ситуаціях, хоч в Бердичів їхав, до батьків. Зараз с*ка відчуваю себе настільки одним в цій всій шляпі, що хочеться б*я з парашутом принести й без парашута,

– написав блогер.

Олександр Волошин відреагував на відео Раміни Есхакзай про нього / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про виїзд Волошина за кордон

Олександр, як повідомила Раміна, покинув Україну 31 липня 2024 року на тлі скандалу, пов'язаного з його висловлюваннями щодо переговорів з Росією. Перед від'їздом він скаржився на цькування, погрози та "Систему при владі".

Есхакзай заявила, що Волошин виїхав з країни як водій мікроавтобуса Volkswagen, найнятий компанією, яка має дозвіл на міжнародні перевезення. Для виїзду він скористався системою "Шлях", зареєструвавшись через ТОВ "Рос Транс". Також, за словами блогерки, Волошин отримав офіційний дозвіл на поїздку від Житомирської обласної військової адміністрації.