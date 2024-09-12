Дівчина почала доволі рано працювати. Вона вчилась на візажиста, а пізніше відкрила власну студію в рідному місті. Її блогу вже декілька років, й блогерка сподобалась аудиторії своєю щирістю та добротою, але з плином часу цей образ почав дещо розвіюватись та набридати публіці, пише Show24.

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Ведення блогу та особисте життя

Контент блогу Самбурської складається з красивої естетики. Дівчина віддає перевагу гарним світлинам, тому час від часу робить професійні фотосесії, ділиться побутом і окремими деталями життями. До слова, ця дільність приносить інфлюєнсерці чималий дохід.

На ранніх роках ведення блогу Таня публікувала так званий "милий контент", який відповідав її душі й світосприйняттю, сьогодні ж вона не боїться ділитись пікантними світлинами, а підписники дорікають, що блогерка стала "такою, як усі".

Скриншот з інстаграм-сторінки Тані Самбурської

Таня дуже часто ділилась в сторісах емоціями, які вона переживає в конкретний момент. Якщо спершу підписники цінували таку відвертість, то потім розділились на дві окремі групи. Хтось підтримав дівчину, а інші прямо заявили, що дівчина дуже часто плаче й на це просто не хочеться дивитись.

Понад 9 років Самбурська була в стосунках із чоловіком, на ім'я Ігор. У 2019 році пара офіційно одружилась.

Таня Самбурська з ексчоловіком / Фото з інстаграму блогерки

У блозі вона показувала ідеальну картинку сімейного життя, яку аудиторія брала собі за еталон. У 2023 році блогерка шокувала всіх новиною про розлучення. Це настільки обурило публіку, що на дівчину одразу посипались звинувачення у брехні.

"Наша історія закінчилась. Жодних подробиць. Жодних натяків. Я поважаю свій вибір, тому ні слова про розлучення. Мені байдуже на хайп, мені цього не треба. Я хочу зберегти з людиною, яку кохала, адекватні, дорослі відносини. Стосунки, які тривали 9 років - закінчились. І я вдячна Всесвіту за цей досвід. Це рішення приймалось зважено. Це важливий крок. Як для мене, так і для Ігоря! Сподіваюсь, що кожен з нас знайде своє щастя!", – писала тоді блогерка.

Ба більше, Таня навіть публічно посварилась із рідною сестрою, яка категорично не підтримала її рішення про розлучення.

Згодом інфлюєнсерка розповіла, що з чоловіком вони розійшлись через постійні сварки та непорозуміння. А на публіку не виставляла особисті проблеми, бо не хотіла, щоб хтось подумав, що Ігор чи вона погані.

Сьогодні Самбурська час від часу публікує світлини з новим обранцем, однак ретельно приховує будь-яку інформацію про нього. Вона не показує обличчя, не залишає відміток, бо вважає, що на все має прийти свій час.

Скандали

Свого часу блогерка потрапила у скандал через день народження інфлюєнсера Олександра Заліска. Коли відбувалось святкування, в країні вшановували пам'ять жертв Голодомору. Ба більше, Володимир Остапчук, який був запрошений на захід, підписав одну зі світлин так: "Голодна блогерська туса".

Блогерська вечірка / Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Остапчука

Тоді під хвилю критики потрапили усі блогери, які були на вечірці. Їх звинуватили у цинічності й нахабності. Тані, яка також була серед гостей, довелось просити вибачення за таку поведінку.

Цьогоріч блогерка поскаржилась на військових, які відмовились допомогти їй із квітами.

Мені доставили три кошики з квітами – 151 троянда. Корзини дуже важкі, тому я попросила чоловіків допомогти. Пʼятеро з пʼяти військових відмовили. Один з них сказав: "Я не маю бажання". Другий: "Мені треба берегти свої сили". Інші проігнорували. Не маю коментарів,

– написала Самбурська.

Самбурська поскаржилась на військових / Фото видання Oboz.ua

Пізніше дівчина опублікувала ще одне інстаграм-сторіс, де пояснила свою реакцію й сказала, що її зачепив той факт, що чоловіки відповідали з насмішкою та іронією.

Таня Самбурська розповіла про військових / Фото видання Oboz.ua

Ця новина настільки обурила аудиторію, що на блогерку полилось чимало хейту. Вона видалила сторіси та поскаржилась на те, що "не може висловити власну думку".

Таня Самбурська про конфлікт / Фото видання Oboz.ua

Де зараз і чим займається блогерка

Дівчина продовжує активно вести блог, часто публікує рекламні інтеграції та ділиться особистим життям. Попри те, що Таня має власну квартиру в Івано-Франківську, цього року вона переїхала до Києва, щоб спробувати пожити у столиці. Але за деякий час розповідала, що хотіла б повернутись додому.

Блогерка активно подорожує та публікує світлини з відпочинку. До слова, на останніх дописах стоять відмітки геолокації двох міст – Варшава та Івано-Франківськ.

Самбурська також має собачку Луну. Як відомо, коли блогерка вирушає у поїздку, то лишає тваринку ексчоловіку.

Дещо раніше інфлюєнсерка ділилась тим, що вона, її батьки й небайдужі люди допомагають військовим. Зокрема, відправили декілька автівок на фронт.

Тож попри те, що хейтери не зникають з її життя, дівчина продовжує розвивати свою діяльність, наперекір думкам інших людей.