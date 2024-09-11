Сама Пренткович родом із Тернополя. У 2012 році дівчина створила власний блог в інстаграм. Окрім світлин, за деякий час там почали з'являтись довгі пости з текстами, а вже згодом почалась співпраця з рекламодавцями. Однак така успішність обернулась для блогерки розмінною монетою. Що трапилось та чому Пренткович обговорювала вся країна, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Проєкти блогерки та особисте життя

Спершу блог не був основною формою діяльності дівчини. Напередодні народження первістка на неї було підписано всього лиш 22 тисячі людей. Тоді вона продавала одяг із секонд-хенду, а з першим чоловіком відкрили спільний ресторан азійської кухні.

Як відомо, вона була власницею ще кількох бізнесів – Rentkovych agency, секс-шопу Inside. Що цікаво, власницею останнього чомусь вказана її мати.

Пренткович була заміжня за Ореста Мурія. Саме від нього блогерка народила першого сина.

Таня Пренткович з ексчоловіком і сином / Фото з інстаграму блогерки

У 2019 році жінка взяла паузу у цих стосунках. Згодом вони розлучилися через зради чоловіка. За певний час Таня Пренткович повідомила про нові стосунки – її обранцем став Андрій Гонковський. Пара вирішила не одружуватися, оскільки для них це нічого особливо не змінює. У липні 2022 року в них народився син Адам.

До слова, Андрій Гонковський, який також опинився у центрі скандалу, є засновником центру онлайн-освіти "G-tag", співвласником мережі фітнес-клубів.

Сьогодні інфлюєнсерка повідомила, що втретє стане мамою. Вона опублікувала відео, де постала з чоловіком та двома дітьми. У кадрі вони прогулюються узбережжям океану. Саме в цьом ролику блогерка й показала свій вагітний живіт.

Пренткович повідомила про третю вагітність: дивіться відео онлайн

У новому інтерв'ю пара зауважила, що дуже хоче дівчинку і роздумує над тим, щоб влаштувати гендер-паті.

Скандали, в яких опинилась пара

Один із найгучніших скандалів трапився цього року, коли Гонковського помітили на відпочинку на Мальдівах зі своєю родиною. Чоловік спершу виїхав до Польщі, як волонтер, щоб провести благодійний захід, але потім опинився у розкішній відпустці.

Тоді від критики не відмовились ні військові, ні блогери, ні зірки. Мова йшла не тільки про те, що вони дозволили собі відпочинок у час війни. Виїзд чоловіка Пренткович укотре підірвав довіру до блогерів, а також ускладнив виїзд для волонтерів, які користуються "Шляхом" не задля власної вигоди. Тоді блогерка "перепрошувала", але довіра аудиторії виявилась підірваною.

У березні чоловік Пренткович заявив, що прийняв "одне з найскладніших рішень у своєму житті". Він розповів, що ще рік тому хотів жити лише в Україні, але після скандалу, пов'язаного з його поїздкою на Мальдіви, все змінилося.

Таня Пренткович з Андрієм Гонковським / Фото з інстаграму блогера

Від так, родина залишилась жити за кордоном. Улітку пара випустила відео, де вирішила пояснити свої мотиви виїзду в іншу країну.

За версією Андрія, він тоді перетнув кордон, щоб відвідати благодійний захід, але дата його проведення змінилася, тому вирішив приєднатись до Тані, щоб відпочити з нею на Мальдівах. Як запевнив чоловік, він спеціально не розповідав про відпочинок у соцмережах, оскільки вважав це недоречним.

Коли блогер повернувся до Польщі, мережа вже вибухнула від новини про його вчинок. Користувачі захейтили інфлюєнсера та почали йому погрожувати.

Згодом пара захотіла перечекати за кордоном, коли про неї стануть менше говорити. Однак, пройшло ще кілька тижнів і зірки вирішили переїхати.

Сама Пренткович у відео плакала й запевняла, що ніхто нікого не обманював, однак аудиторія не повірила ні словам, ні емоціям. До слова, на початку червня Таня навідалась до рідного Тернополя, щоб побачитись із батьками.

Допомога ЗСУ

Під час повномасштабного вторгнення блогерка зі своїм чоловіком допомагали нашій армії. Андрій розповідав, що на потреби армії вони віддавали 50% від доходу з їхніх бізнесів у межах проєкту "А так можна було". Крім того, закуповували автівки, вантажівки та тепловізори.

Звіти можна знайти в інстаграм-хайлайтс на сторінках і Тані, і Андрія. За словами Пренткович, вона віддала на армію 4,5 мільйона гривень особистих коштів.

Де зараз і чим займається Пренткович

Блогерка підтвердила, що сьогодні вона з родиною живуть у Португалії, але дуже хотіли б повернутись на Батьківщину, коли це буде безпечно.

Пара займається онлайн-проєктами, виступає у ролі спікерів, ділиться власним досвідом тощо.

Однак навіть така діяльність знаходить чималу критику з боку аудиторії. Хтось звинувачує блогерів у тому, що "в них закінчуються гроші, тому й роздають інтерв'ю". Попри це, інфлюєнсери продовжують будувати своє життя за кордоном і очікують на поповнення сімейства.