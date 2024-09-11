Інфлюенсерка опублікувала кадри з вагітним животом. Крім того, поділилася деякими подробицями свого стану.

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Так, у своєму інстаграмі Тетяна Пренткович виставила відео, де постала з чоловіком та двома дітьми. У кадрі вони прогулюються узбережжям океану. Саме в цьом ролику блогерка й показала свій вагітний живіт.

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– зазначила Тетяна під дописом.

Для того, щоб всі впевнились в тому, що інфлюенсерка вагітна, вона показала тест на вагітність.



Тетяна Пренткович показала тест на вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, деталі про свій стан Тетяна розповіла в новому інтерв'ю. Так, у відео вона зазначила, що перебуває на третьому місяці, проте, ймовірно, термін вже більший, бо ролик знімали раніше. До того ж Пренткович та Гонковський зауважили, що хочуть дівчинку і додали, що роздумують над тим, щоб влаштувати гендер-паті.

Інтерв'ю з Тетяною Пренткович та Андрієм Гонковським: дивіться відео онлайн

Зауважимо, це буде друга спільна дитина Тетяни та Андрія, адже у них є син Адам, якому два роки. Також пара виховує Івана, якого блогерка народила в попередньому шлюбі з Орестом Мурієм. Відомо, що поки інфлюенсерка та підприємець не одружені, проте Гонковський підкреслив, що планує освідчитися коханій.

Що відомо про виїзд Пренткович та Гонковського за кордон

На початку 2024 року Тетяна вирушила на відпочинок на Мальдіви, до неї незабаром приєднався Андрій, який виїхав до Польщі під виглядом волонтера для участі у благодійному заході. Фотографії з відпочинку пари, які з'явилися в інтернеті, викликали гучний скандал. Блогери зіткнулися з різкою критикою від різних людей, включаючи військовослужбовців, інфлюенсерів й інших знаменитостей. У відповідь на хейт і погрози на їхню адресу, подружжя оголосило, що вирішило переїхати за кордон.

Водночас вони висловили бажання повернутися в Україну, проте заявили, що зроблять це лише тоді, коли в країні буде безпечно.