Раміна Есхакзай хотіла отримати інформацію про виїзд за кордон від самого Олександра Волошина, але він відмовився давати коментарі. Тому вона звернулась до власних джерел у правоохоронних органах.

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Раміна повідомила, що Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року "як водій мікроавтобуса Volkswagen від суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень".

Олександр Волошин скористався системою "Шлях", туди його зареєструвало так зване ТОВ "Рос Транс". Цією системою він користувався і раніше, коли виїжджав за кордон, але користувався іншими напрямками діяльності. За словами Есхакзай, рішення про виїзд йому надала Житомирська ОВА.

Такі блогери, як Олександр Волошин, збирають зі своїх підписників гроші. Люди їм кидають гроші для того, щоб вони завезли допомогу для наших захисників. А такі блогери, як Олександр Волошин, користуючись прогалинами в нашому законодавстві, виїжджають за кордон і транслюють, що це нормально,

– каже Раміна Есхакзай.

Раміна Есхакзай про Олександра Волошина: дивіться відео онлайн

Журналістка додала, що у втечі Волошина марно звинувачувати прикордонників, адже вони бачили "офіційний" документ, що давав йому право перетнути кордон.

Нагадаємо, Олександр Волошин втік з України після скандалу через його заяву про перемовини з Росією. Він поскаржився на хейт, погрози й "систему при владі".

Щодо компанії "Рос Транс": Раміна Есхакзай намагалась зв'язатися з її представниками, але всі контакти були недійсними.