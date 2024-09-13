Андрій Гонковський погодився з думкою про те, що поїздка на Мальдіви стала для нього "спокусою". Тоді він виїхав з України як волонтер, але мав кілька вільних днів.

До слова Лицемірна людина, – Пренткович емоційно висловилась про блогерку Мандзюк

Уяви, ти стільки часу не можеш подорожувати, відпочивати, а тут у певний момент у тебе виникає така можливість. Ти навіть нічого за це не платиш. Ми оплатили квитки для Тані та дітей і відповідно це одразу все для відпочинку на чотирьох людей – номер був комплексний. Я докупив лише квитки і все,

– сказав Гонковський.

Бізнесмен додав, що враховував усі ризики, але не сподівався, що вони будуть такого масштабу. Він сказав, що розуміє реакцію українців.

"Я розумів, ну окей, мене побачать, але кому ми потрібні. Я не бачив у цьому настільки критичної історії. Багато людей це роблять", – заявив він.

Як поїздку прокоментувала Таня Пренткович

Блогерка вважає, що можливістю полетіти на Мальдіви було "гріх не скористатися". Тоді вона вважала, що так роблять всі публічні люди. Але зараз вони б на таке рішення не наважились.

Ми не хотіли б, щоб це побачили, бо з огляду на контекст навіть не під час війни Мальдіви – це така дуже тригерна тема. Якби нас побачили на Шарм-ель-Шейху або в Молдові, то не було б такого резонансу. Для людей це як червона ганчірка. Мальдіви – звучить одразу про велику суму грошей,

– сказала Пренткович.

Таня Пренткович заявила, що їй "шкода, що так відбулося". Тоді вона планувала повернутися до Тернополя та продовжувати працювати в Україні.

"Це було емоційне рішення. Це як частинка минулого життя, і так хотілося до неї доторкнутися. Це була помилка, певна спокуса, слабкість", – додала блогерка.