Тепер Тетяна висловилась про інфлюенсерку. Вона зізналася, в яких зараз стосунках перебуває з Оленою.

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Так, за словами Пренткович, Мандзюк – лицемірна і в них не надто хороші стосунки.

Прямо говорила Олені, що вона лицемірна людина. Просто написала у відповідь на якийсь коментар цю фразу, тому, що я так вважаю, тому що так дуже багато якихось фактів про неї судять... Якщо люди з критичним мисленням захочуть і проаналізують її історію, вчинки, я впевнена, що вони теж зможуть дійти якихось певних висновків, не тільки до того, що вона хоче транслювати. Тому я не думаю про неї ніяк. Я взагалі про неї не думаю. Які стосунки, мабуть, не дуже, враховуючи скільки уваги вона приділяє мені,

– розповіла блогерка.

Інтерв'ю з Тетяною Пренткович та Андрієм Гонковським: дивіться відео онлайн

Зауважимо, коханий Тетяни Пренткович, блогер і підприємець Андрій Гонковський, додав, що намагався поспілкуватись з Оленою особисто щодо її хейту в бік Тетяни та її сім'ї, проте, за словами чоловіка, Мандзюк не йшла на контакт.