Відомо, що Волошин був у Польщі перед тим, як переїхав до Іспанії. Наразі він уже подав відповідні документи, аби мати змогу жити в Європі, та навіть відкрив ФОП, щоб сплачувати податки.

До речі Анна Трінчер вперше сказала, чи спілкується з екскоханим Волошиним, який втік з України

Олександр зазначив, що не залишився у Варшаві, адже там перебуває вся "українська мафія". Через це блогер почувався у небезпеці. Крім того, Волошин заявив, що у Польщі погано ставляться до українців. Він пожалівся, що залишив машину біля готелю, а після цього хтось її пошкодив.

Волошин про Варшаву / Скриншот з інстаграму Олександра

До речі, підписники нагадали Олександрові, що раніше він сам негативно висловлювався про українців, які виїхали за кордон. Однак блогер відповів, що помилявся, та попросив вибачення.

Мені зараз реально за це соромно. Виправдовуватися за це немає сенсу – вже як є, але в той момент я був "зомбі", пропаганда на мене гарно працювала,

– розповів Волошин.

Волошин відповів на запитання підписників / Скриншот з інстаграму Олександра

Нагадаємо, що Олександр Волошин втік з України після низки скандалів. Спершу блогера звинуватили у тому, що він привласнив собі кошти, які збирав на допомогу дітям з "Охматдиту", коли лікарня постраждала після російського обстрілу. Згодом хлопець заявив, що Україна "не вивозить війну", тому потрібне перемир'я.