Трінчер запевнила, що хотіла з ним поговорити, але нічого не вийшло. Вона втратила зв'язок.

Не пропустіть Підігравання пропаганді та хайп у труні: в які скандали потрапляв блогер Олександр Волошин

Виконавиця час від часу спілкується з колишньою свекрухою та іншими рідними ексчоловіка, адже в них збереглись теплі взаємини. Однак цього не можна сказати про стосунки Трінчер і Волошина.

Я, чесно кажучи, абсолютно втратила зв'язок із Сашею. Якось розійшлися наші шляхи, на жаль. Коли в нього сталася ця ситуація, мені траплялися нарізки в Tik Tok, що я його не підтримала. Хоча я йому писала і навіть зателефонувала. Але я відповіді не отримала, можливо, через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Я абсолютно нічого не знаю,

– розповіла співачка.

Нагадаємо, що спершу блогер видалив усі дописи з соцмереж, а за деякий час у мережі почали поширювати світлини Олександра з аеропорту. Пізніше чоловік опублікував відео, де пояснив усю ситуацію. Він заявив, що не може більше залишатися в рідній країні, "поки ця система при нашій владі", а також поскаржився на відсутність свободи слова.

Спочатку інфлюєнсер виїхав до Польщі, а потім подався до Іспанії. Там, за словами блогера, він планує оформити документи, щоб мати можливість залишитися в Європі більше, ніж на 3 місяці. Однак як він покинув територію України – невідомо.