Після публікації відео, де інфлюєнсер пояснив причини своєї втечі, він зізнався, що на тиждень поїхав до іншої країни. Волошин розповів, чому саме покинув територію Польщі через кілька днів після оприлюднення інформації про виїзд з України.

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Олександр зізнався, що наразі перебуває у Валенсії, в Іспанії. За словами блогера, він планує оформити тут документи, щоб мати можливість залишитися в Європі понад 3 місяці.



Олександр Волошин в Іспанії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас блогер поділився, що помічає значні зміни в менталітеті українців та іспанців. Так, на думку Волошина, в його рідній країні розвинений "культ понтів", який він жодним чином не підтримує.

"Відчуваю, що життя в Європі мене сильно змінить", – заявив Олександр.



Олександр Волошин про життя в Європі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у мережі протягом тривалого часу обговорювали зникнення Волошина з інфопростору. Чоловік видалив усі пости та відео з ютуб-каналу й став мовчати. Згодом інфлюєнсера помітили в одному з аеропортів Іспанії, а після дискусій користувачів Олександр несподівано вийшов на зв'язок і підтвердив свій виїзд за кордон. Він запевнив, що не повертатиметься в Україну, "поки ця система при нашій владі". Як саме Волошин виїхав за кордон – невідомо.