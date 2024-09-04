Чоловік розсекретив країну, де перебуває. Водночас він розповів, чим планує займатися за кордоном.

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Олександр показав фото документів, які подав для проживання в Європі. Волошин зізнався, що наразі перебуває в Іспанії, але не розкрив назву міста.



Олександр Волошин перебуває в Іспанії / Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами блогера, він не повернеться до України, поки не зміниться влада. Чоловік вважає, що його діти житимуть в США або Європі.

Наразі він планує займатися підприємницькою діяльністю в Іспанії. Так, Олександр відкриє ФОП і сплачуватиме податки країні.

Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас взагалі не було варіанту повертатися до України. Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, бо знаю і бачу, куди вони йдуть,

– зазначив інфлюєнсер.



Волошин про те, чим займатиметься в Іспанії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Волошин опублікував відео, де розповів про свою втечу з України. Блогер заявив, що не може більше залишатися в рідній країні, "поки ця система при нашій владі". До того ж він неодноразово наголошував, що в Україні немає свободи слова. А останньою краплею для Олександра стали погрози від військових після звинувачень у крадіжці грошей для постраждалих дітей в "Охматдиті". Попри свою втечу, чоловік пообіцяв робити все, щоб знищити ворога, хоч і продовжує вважати, що війну в Україні варто завершити мирними перемовинами.