Їхню зворушливу зустріч на вокзалі артист опублікував у соціальних мережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
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У ролику видно емоційний момент возз'єднання: співак зустрів бабусю з букетом квітів, не стримуючи сліз.
Волканов розповів про складний шлях своєї бабусі для повернення в Україну. Жінка у віці майже 70 років подолала понад 18-годинні очікування на кордонах та майже чотириденну дорогу в автобусі через три країни.
Понад три роки минуло від того дня, коли ми бачилися востаннє. У нас забрали таку можливість, у нас забрали дім… Три роки дзвінків, поганий зв'язок, відсутність в мережі тижнями. І ось та мить, коли жага до життя і свободи перемагає,
– зазначив Дмитро.
Фанати активно підтримали артиста в коментарях, зазначаючи, що возз'єднання родин — це велике щастя для українців у складний час.
- "Реву. Як я хочу, щоб всі сім'ї знову були разом! Щоб наші рідні люди були в безпеці й при згадці дому всі українці більше не плакали, а щасливо посміхалися";
- "Як це прекрасно зустрічати рідних серцю та душі людей. Радію разом з вами";
- "Такі щасливі, бабуся може пишатись своїм внуком";
- "Божечки, яке щастя! Бабусі міцного здоров'я та довгих років життя";
- "Як зворушливо. Щиро радію за вас".
Що відомо про Дмитра Волканова
- Він розпочав свій творчий шлях як учасник шоубалету Вєрки Сердючки.
- Згодом Дмитро взяв участь в дев'ятому сезоні шоу "Х-Фактор", де був підопічним Андрія Данилка.
Зауважимо, днями Андрій Данилко розповів, як познайомився з Parfeniuk.
- З початком повномасштабної війни Волканов покинув колектив Вєрки Сердючки. Він переїхав з Києва до Львова та тимчасово працював у сфері обслуговування. Після короткого повернення до балету артист остаточно вирішив розпочати сольну кар'єру.
- Тепер він виступає під псевдонімом Volkanov.
- Творчий доробок виконавця включає такі популярні пісні: "#ЯПОВЕРНУСЬ", "Намалюю", "Заради тебе", "Я на Жигулі" та багато інших.