По его словам, злоумышленники похитили ценные вещи и важные документы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Волошина.

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Со мной все хорошо. Я жив, никого не убил и в тюрьму не сел. Но произошла малоприятная для меня ситуация... Мой дом ограбили какие-то ху*с*сы,

– написал в инстаграм-сторис Волошин.

Как рассказал инфлюенсер-беглец, злоумышленники вынесли: часы Rolex стоимостью 22 500 евро, 5 тысяч долларов, iPhone 15, документы на недвижимость на Бали и украинские паспорта (внутренний и заграничный).



Дом Александра Волошина ограбили в Польше / Скриншот из инстаграм-сторис

Александр предполагает, что кражу могли совершить люди, которые знали, что и где находится в его квартире.

Дом Александра Волошина ограбили в Польше : смотрите видео онлайн

Это дело расследуют правоохранители, а сам Волошин находится на связи со следователями.

Для справки! Важно напомнить, что Александр Волошин известен своими провокационными выходками в социальных сетях. В частности, в сентябре 2023 года блогер опубликовал фото за решеткой, утверждая, что имеет проблемы с полицией из-за якобы желания помочь людям. Впоследствии выяснилось, что это был очередной пиар-ход: Волошин пытался привлечь внимание к своему интенсиву и привлечь больше участников.

К тому же напомним, что после якобы угроз, которые Александр Волошин получил из-за контроверсионных высказываний о переговорах с Россией, он выехал за пределы Украины.

По информации журналистки Рамины Эсхакзай, мужчина пересек украинскую границу 31 июля 2024 года как водитель микроавтобуса Volkswagen, получив разрешение от Житомирской областной военной администрации. Выезд осуществлен через систему "Шлях" по регистрации от ООО "Рос Транс" – компании, имеющей лицензию на международные перевозки. Блогер до сих пор не возвращался в Украину, вместо этого он продолжает строить свою жизнь за рубежом.

Известно, что полиция взялась за беглеца Волошина. Правоохранители работают над доказательствами о том, что Александр пересек границу незаконно.