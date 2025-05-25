Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта. Вакарчук и Жадан исполнили песню "Рика".
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Песня "Рика" вошла в шестой студийный альбом группы "Жадан и Собаки", который называется "Радіопромінь" и вышел в 2023 году. Туда вошли 13 треков, в частности "Автозак", "Кокаин", "Сердце", "Пятая авеню", "Метро", "Буратино".
Святослав Вакарчук поделился фотографиями и видео, где вместе с Сергеем Жаданом поет "Рику" на сцене Дворца спорта. Слышно, как зрители в зале поддерживают музыкантов, они также включили фонарики на телефонах.
Есть друзья. А есть братья по духу. Когда это совпадает – perfect match. Спасибо Сергею Жадану за поэзию и дружбу, а группе "Жадан и Собаки" – за энергию. Невероятное удовольствие от вчерашнего выступления,
– написал Вакарчук.
Реакция сети
- "Крутой дуэт!"
- Совместное исполнение "Рики" – это огонь".
- "Спасибо, что спели эту замечательную песню вместе! Это настоящий волшебный музыкальный сюрприз".
- "Это было невероятно!"
- "Воу, круто".
- "Легенды".
- "Обалдеть. Надо совместный трек им делать когда-нибудь".
- "Ого, две легенды на одной сцене! Как Дворец спорта это выдержал?"
Заметим, что уже скоро группа "Океан Эльзы" даст три концерта во Львове. Первое выступление состоится 27 июня, второе – 28 июня, третье – 29 июня. Остались билеты на последний концерт коллектива.