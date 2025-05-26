Это был родительский дом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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В новом интервью артист отметил, что появление собственной семьи стало для него толчком к закрытию многомиллионного долга. Виталий признался, что долго колебался, но принял решение продать квартиру покойного отца, чтобы жить спокойно. Мать певца, которая уже около 20 лет живет в Италии, поддержала сына.

Мама сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец зажили, хватит выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт,

– рассказал Козловский.

Он отметил, что долг состоял из двух частей: выплат по решению судов и выкупа прав на старые песни. Суммы он не раскрывает, но подчеркивает – для него это не о деньгах, а о свободе и прощении.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Напомним, конфликт между артистом и Игорем Кондратюком продолжался с 2012 года, когда Козловский вышел из продюсерского контракта. Это привело к потере прав на исполнение старых хитов и серии судов из-за нарушения авторских прав. Наконец, 6 мая 2025 года стало известно о полном завершении дела: долги уплачены, а каталог песен официально возвращен певцу.