Це сталося після ракетного удару Росії по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло дев'ять дітей. Відтак, українські музиканти прокоментували цинізм росіян та присвятили свій виступ постраждалим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ziferblat.

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Так, на сцені в Амстердамі Даніїл, Валентин і Федір виконали свій конкурсний трек Bird of Pray. На кадрах з виступу можна побачити, що соліст гурту ледь стримує емоції під час виконання пісні.

Стояти на цій сцені в Амстердамі, розділяти цей момент із вами (єврофанами – 24 Канал) – для нас надзвичайно важливо. Але водночас наші серця сповнені болю. Три дні тому російська балістична ракета обірвала життя 18 мирних людей, серед яких – 9 дітей. Ми присвячуємо цей виступ їм, їхнім близьким, а також усім, хто продовжує боротися. Дякуємо,

– згодом написали артисти в соцмережах.

Що важливо, текст свого допису вони продублювали англійською мовою для міжнародної аудиторії.

Для довідки! Євробачення 2025 пройде у швейцарському місті Базелі. Ziferblat виступить під п'ятим номером у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал заплановано на 15 травня, а гранд-фінал – на 17.

Що відомо про ракетний удар Росії по Кривому Рогу

4 квітня російські військові вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону міста.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що, ймовірно, окупанти використали касетну балістичну ракету типу "Іскандер", яка влучила в центр житлового кварталу поблизу дитячого майданчика.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про значні руйнування: пошкоджено близько двадцяти багатоповерхових будинків, понад тридцять автомобілів, заклади освіти та громадського харчування.

Внаслідок атаки загинуло 18 осіб, серед яких 9 дітей віком від 3 до 17 років. Постраждало щонайменше 75 людей, з них 37 перебувають у лікарнях, а 19 – у важкому стані.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що за кількістю загиблих дітей це найбільша атака з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Усе, що відомо про обстріл Кривого Рогу 4 квітня – читайте в нашому матеріалі.