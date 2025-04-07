Это произошло после ракетного удара России по Кривому Рогу, в результате которого погибло девять детей. Поэтому, украинские музыканты прокомментировали цинизм россиян и посвятили свое выступление пострадавшим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ziferblat.

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Так, на сцене в Амстердаме Даниил, Валентин и Федор исполнили свой конкурсный трек Bird of Pray. На кадрах с выступления можно увидеть, что солист группы едва сдерживает эмоции во время исполнения песни.

Стоять на этой сцене в Амстердаме, разделять этот момент с вами (еврофанами – 24 Канал) – для нас чрезвычайно важно. Но в то же время наши сердца полны боли. Три дня назад российская баллистическая ракета оборвала жизни 18 мирных людей, среди которых – 9 детей. Мы посвящаем это выступление им, их близким, а также всем, кто продолжает бороться. Спасибо,

– впоследствии написали артисты в соцсетях.

Что важно, текст своего поста они продублировали на английском языке для международной аудитории.

Для справки! Евровидение 2025 пройдет в швейцарском городе Базеле. Ziferblat выступит под пятым номером в первом полуфинале, который состоится 13 мая. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а гранд-финал – на 17.

Что известно о ракетном ударе России по Кривому Рогу

4 апреля российские военные ударили баллистической ракетой по жилому микрорайону города.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что, вероятно, оккупанты использовали кассетную баллистическую ракету типа "Искандер", которая попала в центр жилого квартала вблизи детской площадки.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о значительных разрушениях: повреждено около двадцати многоэтажных домов, более тридцати автомобилей, учебные заведения и заведения общественного питания.

В результате атаки погибли 18 человек, среди которых 9 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Пострадало по меньшей мере 75 человек, из них 37 находятся в больницах, а 19 – в тяжелом состоянии.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что по количеству погибших детей это самая большая атака с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Все, что известно об обстреле Кривого Рога 4 апреля – читайте в нашем материале.