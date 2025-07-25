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Чому Мерк'юрі не захотів видаляти свої 4 зайві зуби?

У фронтмена Queen Фредді Мерк'юрі було чотири зайві зуби. Через це його щелепа виступала вперед, що значно впливало на зовнішність.

Для Мерк'юрі зовнішність відігравала для нього значну роль. Він любив моду та виділятися, а мільйони людей вважали його іконою стилю. Його зуби часто ставали причиною жартів і від інших, і від нього самого. Однак все це маскувало глибокий комплекс.

Фредді Мерк'юрі / Фото GettyImages

Він неодноразово задумувався над тим, щоб зробити операцію та видалити зайві зуби. Однак лікарі попереджали, що це може змінити не лише обличчя, а й форму ротової порожнини, а разом із нею – сам голос.

І тоді Мерк'юрі зробив вибір. Він знехтував естетикою заради мистецтва. Щодня бачачи в дзеркалі те, що ненавидів, він обирав не торкатися цього. Бо страх втратити музику був сильніший за бажання подобатися.