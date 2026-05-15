Навіщо багатії спеціально чорнили зуби і де це було поширено, пишуть у Live Japan.

Навіщо багатії спеціально чорнили зуби?

Чорні зуби були символом багатства, краси та високого статусу, особливо в Японії. Саме там мистецтво чорніння зубів протягом століть займало важливе місце в культурі та мало окрему назву охагуро.

Подібну практику також використовували в деяких регіонах Південно-Східної Азії, зокрема у В'єтнамі, на Філіппінах та серед окремих народів Індонезії. Там темні зуби вважалися ознакою дорослості, достатку та краси. Натомість білі зуби могли навіть асоціюватися з "дикістю" або бідністю.

Загалом у Японії традиція охагуро датується ще періодом Кофун, тобто приблизно 250 – 538 роками нашої ери. Археологи знаходили кістки та глиняні фігурки ханіва зі слідами почорнілих зубів саме з того часу.

Крім того, ця давня традиція згадується також у знаменитому "Ґендзі Моногатарі", книзі 12 століття, яка вважається першим психологічним романом у світі, а також в різних казках та народних оповіданнях.

Історики пояснюють популярність чорних зубів особливими стандартами краси того часу. У Японії ідеалом зовнішності вважалися біла шкіра та темне волосся.

На такому фоні чорні зуби створювали сильний контраст, який ще більше підкреслював блідість шкіри. Через це усмішка з темними зубами сприймалася аристократичною та вишуканою. Найчастіше охагуро робили заміжні жінки, представниці знаті та самурайської аристократії.

Цікаво, що особливо популярною традиція була серед аристократії та самураїв у період Едо, тобто 1603 – 1868 роки, коли країною керував самурайський уряд. Тоді чорні зуби вважалися ознакою витонченості, зрілості та високого походження. Найчастіше їх мали саме заміжні жінки та представники знаті.

Як робили охагуро і чому мода на нього зникла?

Водночас сама процедура фарбування зубів була не лише естетичною, але й вважалося, що вона допомагає захищати зуби, зокрема від карієсу та пошкоджень, адже створювало додатковий шар на поверхні емалі, пояснюють в British Dental Journal.

Охагуро навіть інколи називали однією з найдавніших форм "косметичної стоматології".

Як фарбували зуби в чорний: для цього використовували спеціальний розчин канемідзу. Його виготовляли з оцту, залізних ошурків і танінів із чаю або рослин. Після нанесення на зуби суміш утворювала темне покриття на емалі.

Втім наприкінці 19 століття традиція фарбування зубів у чорний колір почала швидко втрачати популярність. Після відкриття Японії для Заходу та реформ епохи Мейдзі влада вирішила відмовитися від старих звичаїв, які здавалися "застарілими" для модерної держави. Тодішній імператор Муцухіто почав перетворювати Японію з ізольованої феодальної країни на сучасну індустріальну державу.

Вже у 1870 році уряд офіційно заборонив практику охагуро. Це стало сигналом для суспільства щодо змін стандартів краси.

Попри це, традиція залишила помітний слід у культурі й вважається однією з найбільш незвичних історичних модних практик світу. Сьогодні чорні зуби досі можна побачити, але вже у театрах, фільмах тощо.

Як у світі змінювалося ставлення до зубів?

Історія охагуро показує, наскільки сильно стандарти краси можуть відрізнятися залежно від епохи та культури. Те, що колись вважалося ознакою аристократичності, сьогодні виглядає дивно. Втім люди у сучасному світі досі жертвують зовнішністю або навпаки відмовляються змінювати її через власні переконання, кар'єру чи страх втратити частину себе.

Одним із найвідоміших прикладів був фронтмен гурту Фредді Мерк'юрі. У музиканта було 4 зайві зуби, через які його щелепа помітно виступала вперед. Співак часто комплексував щодо власної зовнішності через це, але водночас залишався іконою стилю та одним із найвідоміших артистів світу.

Мерк'юрі неодноразово замислювався над тим, щоб видалити зайві зуби. Однак лікарі попереджали його, що операція може змінити форму ротової порожнини, а разом із нею і його голос. Зрештою співак вирішив відмовитися від хірургічного втручання, адже боявся, що втратить звучання, яке зробило його легендою.