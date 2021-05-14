14 травня вперше на державному рівні відзначається День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників народів світу після Польщі, Нідерландів та Франції. Більшість українців отримали це почесне звання вже за часів Незалежності, адже в часи СРСР правду про Голокост замовчували й відповідно – влада не афішувала подвиг людей, що рятували євреїв. Лише на зламі тисячоліть історичну правду вдалося відновити.

На жаль, для багатьох людей – посмертно. На відміну від України Росія й зараз ніяк не відзначає своїх громадян, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від смерті. Як так сталося, хто такі Праведники світу і ким вони були – читайте в матеріалі.

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Що таке Голокост

Друга світова війна – величезна трагедія людства. Вона забрала десятки мільйонів людських життів. Україна втратила у війні не менше 7 мільйонів життів, цілком можна порівняти й з кількістю жертв єврейського народу. Нацисти оголосили знищення євреїв основою державної політики Третього Рейху та ініціювали Голокост.

За наказом Гітлера та його прибічників у роки Другої світової було знищено до 6 мільйонів євреїв. На них було розпочато справжнє полювання – знищення євреїв було поставлено на промислові рейки.

Нацистам вдалося вбити багатьох людей, але вони не змогли вбити людяність та жертовність. Люди не корилися наказам нацистів і під страхом втрати свого життя рятували інші.

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Хто такі Праведники народів світу

Завдяки фільму Стівена Спілберга "Список Шиндлера" фраза "Той, хто врятує одне життя, врятує цілий світ" стала широко відомою. Ці слова викарбувані на ізраїльській медалі "Праведник народів світу". Так називають людей, хто в роки Голокосту попри загрозу страти рятував євреїв.

Список Шиндлера – дивіться онлайн трейлер фільму:

Звання присуджує Національний Меморіал Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем"(Єрусалим, Ізраїль)

Всього у світі налічується понад 27 тисяч людей з понад 50 країн світу.

Скільки українців серед Праведників народів світу

Серед цих героїв – майже 2700 українців (2659 станом на початок 2020 року, майже 20 з них досі живі). Насправді українців, що рятували життя євреїв у роки війни, було значно більше, проте чимало з них загинули у роки Другої світової або відомостей про їх подвиг просто не збереглося. Втім, робота з пошуку героїв не припиняється, науковці шукають нових кандидатів на почесне звання серед живих і мертвих і щороку роблять чимало для відновлення історичної пам'яті.

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Також крім звання Праведника народів світу в Україні є власні почесні звання, які отримали рятівники євреїв, – "Праведник Бабиного Яру" і "Праведник України". Їх запровадили у 1989 році з ініціативи Всеукраїнської єврейської ради та фонду "Пам'ять жертв фашизму в Україні". З 2007 року в Україні вшановують дітей Праведників. У цих списках – понад 4000 імен.

Які привілеї мають Праведники

Щоб вшанувати подвиг людей та віддячити їм єврейська держава запровадила наступні заходи:

Рятівник отримує в нагороду іменну медаль, почесний сертифікат і право додати своє ім'я до написаних на Стіні Честі в Саду Праведників в Єрусалимі (раніше герой висаджував дерева, але через брак місця в саду Яд Вашем від цієї практики відмовились).

Медаль Праведника народів світу / Фото Яд Вашем

Рятівники або їхні найближчі родичі отримують нагороду під час церемонії в Ізраїлі або у своїх країнах в приміщеннях Ізраїльських дипломатичних представництв.

Праведники народів світу на знак визнання їхніх дій отримують почесне громадянство Ізраїлю, а якщо вони померли, пам'ятне громадянство. Кожний, визнаний Праведником народів світу, має право на сертифікат від Яд Вашем. У разі його смерті, його найближчому родичу надається право на визнання пам'ятного громадянства за померлим. Одержувачі, що вирішили жити в Ізраїлі, отримують пенсію у розмірі середньої заробітної платні, безкоштовне медичне обслуговування, а також допомогу у веденні господарства та медичному догляді.

Історії Праведників

Серед українських Праведників є чимало представників різних конфесій і національностей, професій, статі та ідеологічних переконань. Проте всіх їх об'єднала жертовність та любов до людей.

Першою українкою, яка отримала це звання, була Марія Бабич. В окупованому нацистами Рівному вона врятувала єврейську дівчинку Іріт Осіпову. Після війни Марія стала членом сім'ї Осіпових і разом з ними виїхала до Ізраїлю. Звання Праведниці народів світу було надано їй 1 травня 1962 року.

Її тезка – Марія Бабич, але Борислава, в роки Другої світової також рятувала євреїв. Разом з чоловіком Ярославом вони врятували своїх сусідів – родину Гейліків. Вони зробили для них підробні документи та допомогли втекти з гетто. Марії та Ярослава Бабичів нема серед Праведників народів світу, але вони визнані "Праведниками України".

Марія та Ярослав Бабичі / Фото zmistovno.com.ua

Першими звання Праведник Бабиного яру отримали православний священник Олексій Глаголєв, його дружина Тетяна та діти Магдалина і Микола. Глаголєв дав прихисток євреям та сховав їх у Покровській церкві на Подолі, а його дружина Тетяна, що працювала паспортисткою, забезпечила людей фальшивими документами.

Олексій Глаголєв врятував чимало людських життів і ніколи не зрадив себе – у квітні 1942 року він єдиний з усіх київських священників відмовився служити молебень на честь дня народження Гітлера, а після звільнення Києва допомагав жертвам вже сталінських репресій.

Серед українських Праведників представниця кримськотатарського народу мусульманка Саїде Аріфова. Вона працювала завідуючою бахчисарайським дитячим садом і приховала національність своїх вихованців, ховала мешканців дитячого будинку від нацистів, дбала про них і всіляко їм допомагала, діставала фальшиві документи і медичні довідки.

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Вважається, що Саїде Аріфова врятувала життя 88 євреям. Після звільнення Криму від нацистів радянська влада вчинила акт геноциду й депортувала місцеве населення – кримських татар. Серед них була й Саїде Аріфова.

Попри чисельні докази та звернення врятованих людей Саїде так і не визнали офіційно Праведницею народів світу й в списках Яд Вашем її нема. Це пов'язано з діяльністю антиукраїнських лобістів. Втім, ім'я Саїде Аріфової шанують і пам'ятають.

У 2017 році історія сміливою жінки була екранізована – фільм Ахтема Сеїтаблаєва "Чужа молитва" було висунуто від України на "Оскар". Також стрічка була номінована на українську "Золоту дзигу".

Чужа молитва – дивіться онлайн трейлер фільму:

Вшанування героїв в Україні

14 травня 2021 року в Україні вперше відзначатимуть на державному рівні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Таке рішення було ухвалено Верховною Радою у лютому 2021 року.

Об'єднана єврейська громада України спільно з Українським інститутом дослідження Голокосту ТКУМА створили проєкт, присвячений українським Праведникам народів світу. В ньому зібрана вся наявна інформація про героїв в електронному вигляді.

Прості обличчя героїв / Фото ПортретиUA

Чимало історій Праведників екранізовані. Найвідомішою стрічкою є "Список Шиндлера", також ця тема проходить наріжною у фільмі Квентіна Тарантино "Безславні покидьки". Фільм польської режисерки Агнєшки Голланд "У темряві", який був номінований на премію "Оскар", розповідає про Праведника зі Львова Леопольда Соху.

Багато разів до теми Голокосту звертались й українські митці. Це і згадана вже "Чужа молитва", а також чисельні документальні стрічки.

Документальний анімаційний фільм "Людина з обличчям" розповідає про Праведника з Рівного Івана Сухенка.

Людина з обличчям – дивіться онлайн:

Фільм UA:Перший "Олександра Шулежко. Доля праведниці" розповідає про важку долю жінки, що зазнала сталінських репресій як дружина "ворогу народу", тривалий час була несправедливо звинувачена у співпраці з нацистами, а у роки Другої світової війни ризикувала власним життям, щоб врятувати євреїв.

Олександра Шулежко. Доля праведниці – дивіться документальний фільм онлайн:

Короткі біографічні відеонариси про українських праведників зібрані на сайті проєкту "ПортретиUA".