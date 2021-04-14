Фейки, інформаційні війни, підміна понять про історичні факти – ознаки сучасного світу. Недобросовісні політики все частіше перекручують історію і факти у вигідному для себе світлі. Лише публічний науковий дискурс, неспростовні факти можуть зупинити поширення відвертої брехні про такі людські трагедії, як Голокост і геноциди.

Україна як центр глобальних досліджень

Україна пережила багато людських трагедій, найбільші – Голодомор і Голокост – масові розстріли нацистами євреїв в Бабиному Яру. Такі трагедії залишають глибокі рани назавжди. Досі не встановлені імена всіх загиблих від рук радянських і нацистських карателів. А живих свідків все менше. Тих, хто міг розказати всю правду про страшні злочини проти людства.

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Нещодавно очільником Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" став засновник та президент французької організації "Яхад-ін Унум", римо-католицький священник, отець Патрік Дебуа. Діяльність Патріка Дебуа супроводжуватимуть офіси в Києві та Парижі, він працюватиме в тісній кооперації з Наглядовою радою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".



Римо-католицький сященник Патрік Дебуа / Фото RISU

Це означає, що Україна стає центральною країною, навколо якої гуртуються ключові світові фахівці з питань Голокосту і геноцидів загалом.

Поступово будуть встановлені всі імена невинно загиблих від рук нацистів, їхні рідні зможуть нарешті дізнатися правду про ті страшні події. Адже більшість розстріляних поховані в загальних могилах.

Хто такий Патрік Дебуа

Патрік Дебуа відомий своїми дослідженнями Голокосту в Україні та інших країнах Східної Європи, які були окуповані нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.

У 2004 році отець Патрік поїхав до України, щоб відшукати близько 2 500 місць масового знищення євреїв, а також свідків тих злочинів. Певною мірою до цієї поїздки його спонукали спогади дідуся, французького солдата, депортованого нацистами в Україну.

За його словами, тоді під час поїздки Україною ті, хто став свідком трагедії, розповіли, що їх ніхто ніколи не розпитував про ті дні. Часто перед відходом вони просили: "Обіцяйте нам, отче, що ви організуєте будівництво меморіалу для цих людей".

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В результаті його багаторічної роботи з'явився термін "Голокост від куль". У своїй першій книзі з однойменною назвою, опублікованій у 2008 році, Дебуа наводить численні свідчення нацистських злочинів проти єврейського населення на окупованих територіях Східної Європи, зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні. Його праця отримала Національну єврейську книжкову премію США.

Опублікована через десять років робота "Серед білого дня" за допомогою архівних матеріалів і спогадів сусідів жертв документує масові вбивства євреїв в окупованому Радянському Союзі. Вона показує, як ці вбивства були скоєні за ідентичним сценарієм та графіком і дублювалися у всіх місцях. Вбивства не тільки не утаємничувалися, а й були здійснені серед білого дня при свідках.

Голокост – величезний злочин

Встановлення повного масштабу трагедії Голокосту, потрібно, щоб ніхто і ніколи не заявляв, що немає доказів, а все це перебільшення євреїв. Тому, як зауважив Дебуа ще на початку своїх досліджень, його задача – зібрати неспростовні докази для того, щоб ніхто не зміг посперечатися про це і сказати: "Цього не відбувалося".

Дебуа досліджує також інші геноциди. Наприклад, сучасний геноцид єзидів Іраку (одна з національностей, які живуть на території кількох країн Близького Сходу та Кавказу) від рук ІДІЛ.

Лідерство Патріка Дебуа в Академічній Раді в Україні – ознака посилення впливу Заходу на проєкт та просування, в першу чергу, наративу науковості щодо історичних подій в Україні і світі. Вибір України як центру глобальних досліджень щодо Голокосту невипадковий. Не тільки тому, що ми пережили такі страшні трагедії. Сучасна Україна активно протистоїть інформаційним війнам навколо історичного минулого.

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Тому осмислення причин і наслідків Голокосту і геноцидів потрібне не лише для збереження історичної пам'яті. Необхідно, щоб весь світ знав про злочини радянського і нацистського режимів проти людства, аби покласти край двозначним тлумаченням і політичним маніпуляціям на горі мільйонів загиблих і постраждалих.

Публічний дискурс потрібен, щоб встановити істину і поставити крапку в різноманітних тлумаченнях цих трагічних сторінок людства.