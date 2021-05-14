14 мая впервые на государственном уровне отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Украина занимает четвертое место по количеству Праведников народов мира после Польши, Нидерландов и Франции. Большинство украинцев получили это почетное звание уже во времена Независимости, ведь во времена СССР правду о Холокосте замалчивали и соответственно власть не афишировала подвиг людей, которые спасали евреев. Лишь на рубеже тысячелетий историческую правду удалось восстановить.

К сожалению, для многих людей – посмертно. В отличие от Украины Россия и сейчас никак не отмечает своих граждан, которые в годы Второй мировой войны спасали евреев от смерти. Как так случилось, кто такие Праведники мира и кем они были – читайте в материале.

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Что такое Холокост

Вторая мировая война – огромная трагедия человечества. Она унесла десятки миллионов человеческих жизней. Украина потеряла в войне не меньше 7 миллионов жизней, вполне можно сравнить и с количеством жертв еврейского народа. Нацисты объявили уничтожение евреев основой государственной политики Третьего Рейха и инициировали Холокост.

По приказу Гитлера и его сторонников в годы Второй мировой было уничтожено до 6 миллионов евреев. На них была начата настоящая охота – уничтожение евреев было поставлено на промышленные рельсы.

Нацистам удалось убить многих людей, но они не смогли убить человечность и жертвенность. Люди не повиновались приказам нацистов и под страхом потери своей жизни спасали другие.

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Кто такие Праведники народов мира

Благодаря фильму Стивена Спилберга "Список Шиндлера" фраза "Тот, кто спасет одну жизнь, спасет целый мир" стала широко известной. Эти слова высечены на израильской медали "Праведник народов мира". Так называют людей, кто в годы Холокоста несмотря на угрозу казни спасал евреев.

Список Шиндлера – смотрите онлайн трейлер фильма:

Звание присуждает Национальный Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" (Иерусалим, Израиль)

Всего в мире насчитывается более 27 тысяч человек из более 50 стран мира.

Сколько украинцев среди Праведников народов мира

Среди этих героев – почти 2700 украинцев (2659 по состоянию на начало 2020 года, почти 20 из них до сих пор живы). На самом деле украинцев, спасавших жизни евреев в годы войны, было значительно больше, однако многие из них погибли в годы Второй мировой или сведений об их подвиге просто не сохранилось. Впрочем, работа по поиску героев не прекращается, ученые ищут новых кандидатов на почетное звание среди живых и мертвых и ежегодно делают немало для восстановления исторической памяти.

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Также кроме звания Праведника народов мира в Украине есть собственные почетные звания, которые получили спасители евреев, – "Праведник Бабьего Яра" и "Праведник Украины". Их ввели в 1989 году по инициативе Всеукраинского еврейского совета и фонда "Память жертв фашизма в Украине". С 2007 года в Украине чествуют детей Праведников. В этих списках – более 4000 имен.

Какие привилегии имеют Праведники

Чтобы почтить подвиг людей и отблагодарить их, еврейское государство ввело следующие меры:

Спаситель получает в награду именную медаль, почетный сертификат и право добавить свое имя к написанным на Стене Почета в Саду Праведников в Иерусалиме (ранее герой высаживал деревья, но из-за нехватки места в саду Яд Вашем от этой практики отказались).



Медаль Праведника народов мира / Фото Яд Вашем

Спасители или их ближайшие родственники получают награду во время церемонии в Израиле или в своих странах в помещениях Израильских дипломатических представительств.

Праведники народов мира в знак признания их действий получают почетное гражданство Израиля, а если они умерли, памятное гражданство. Каждый, признанный Праведником народов мира, имеет право на сертификат от Яд Вашем. В случае его смерти, его ближайшему родственнику предоставляется право на признание памятного гражданства за умершим. Получатели, которые решили жить в Израиле, получают пенсию в размере средней заработной платы, бесплатное медицинское обслуживание, а также помощь в ведении хозяйства и медицинском уходе.

Истории Праведников

Среди украинских Праведников есть немало представителей разных конфессий и национальностей, профессий, пола и идеологических убеждений. Однако всех их объединила жертвенность и любовь к людям.

Первой украинкой, получившей это звание, была Мария Бабич. В оккупированном нацистами Ровно она спасла еврейскую девочку Ірит Осипову. После войны Мария стала членом семьи Осиповых и вместе с ними уехала в Израиль. Звание Праведницы народов мира было присвоено ей 1 мая 1962 года.

Ее тезка – Мария Бабич, но Борислава, в годы Второй мировой также спасала евреев. Вместе с мужем Ярославом они спасли своих соседей – семью Гейликов. Они сделали для них поддельные документы и помогли сбежать из гетто. Марии и Ярослава Бабич нет среди Праведников народов мира, но они признаны "Праведниками Украины".



Мария и Ярослав Бабичи / Фото zmistovno.com.ua

Первыми звания Праведник Бабьего яра получили православный священник Алексей Глаголев, его жена Татьяна и дети Магдалина и Николай. Глаголев дал приют евреям и спрятал их в Покровской церкви на Подоле, а его жена Татьяна, работавшая паспортисткой, снабдила людей фальшивыми документами.

Алексей Глаголев спас немало человеческих жизней и никогда не изменил себе – в апреле 1942 года он единственный из всех киевских священников отказался служить молебен в честь дня рождения Гитлера, а после освобождения Киева помогал жертвам уже сталинских репрессий.

Среди украинских Праведников представительница крымскотатарского народа мусульманка Саиде Арифова. Она работала заведующей бахчисарайского детского сада и скрыла национальность своих воспитанников, прятала жителей детского дома от нацистов, заботилась о них и всячески им помогала, доставала фальшивые документы и медицинские справки.

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Считается, что Саиде Арифова спасла жизнь 88 евреям. После освобождения Крыма от нацистов советская власть совершила акт геноцида и депортировала местное население – крымских татар. Среди них была и Саиде Арифова.

Несмотря на многочисленные доказательства и обращения спасенных людей, Саиде так и не признали официально Праведницей народов мира и в списках Яд Вашем ее нет. Это связано с деятельностью антиукраинских лоббистов. Впрочем, имя Саиде Арифовой почитают и помнят.

В 2017 году история смелой женщины была экранизирована – фильм Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва" был выдвинут от Украины на "Оскар". Также лента была номинирована на украинскую кинопремию "Золотая дзига".

Чужая молитва – смотрите онлайн трейлер фильма:

Чествование героев в Украине

14 мая 2021 года в Украине впервые будут отмечать на государственном уровне День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Такое решение было принято Верховной Радой в феврале 2021 года.

Объединенная еврейская община Украины совместно с Украинским институтом исследования Холокоста ТКУМА создали проект, посвященный украинским Праведникам народов мира. В нем собрана вся имеющаяся информация о героях в электронном виде.



Простые лица героев / Фото ПортретиUA

Немало историй Праведников экранизированы. Самая известная лента – "Список Шиндлера", также эта тема проходит краеугольной в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". Фильм польского режиссера Агнешки Холланд "В темноте", который был номинирован на премию "Оскар", рассказывает о Праведнике из Львова Леопольде Сохе.

Много раз к теме Холокоста обращались и украинские художники. Это и упомянутая уже "Чужая молитва", а также многочисленные документальные ленты.

Документальный анимационный фильм "Человек с лицом" рассказывает о праведнике из Ровно Иване Сухенко.

Человек с лицом – смотрите онлайн:

Фильм UA:Перший "Александра Шулежко. Судьба праведницы" рассказывает о тяжелой судьбе женщины, подвергшейся сталинским репрессиям как жена "врага народа", долгое время была несправедливо обвинена в сотрудничестве с нацистами, а в годы Второй мировой войны рисковала собственной жизнью, чтобы спасти евреев.

Александра Шулежко. Судьба праведницы – смотрите документальный фильм онлайн:

Краткие биографические видеоэссе об украинских праведниках собраны на сайте проекта "ПортретиUA".