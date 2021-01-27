Весь мир 27 января чтит День памяти жертв Холокоста. В 1945 году в этот день были освобождены заключенные из крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. О событиях, которые произошли более 70 лет назад, и какие последствия они имели – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Систематическое преследование и уничтожение евреев и ромов нацистами происходило в течение 1933 – 1945 годов.

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История Холокоста

Термин "холокост" происходит от латинского holocaustum и от английского Holocaust. Но евреи Холокост также называют Шоа (от иврита שׁוֹאָה – бедствие, катастрофа).

Холокост – это преследование и массовое уничтожение евреев и ромов в Германии и других странах во время Второй мировой войны.



Дети в лагерях смерти / Фото delfi

Нацистский Холокост: чем он отличается от других

Характерные черты Холокоста

Во время нацистского Холокоста было уничтожено планомерно миллионы человек. Для этого строились лагеря смерти в разных уголках Европы, где вводилась система истребления.

Для этого строились лагеря смерти в разных уголках Европы, где вводилась система истребления. Использование псевдонаучных и расистских теорий о неполноценности или недоразвитости определенных групп людей. Широко распространялась псевдотеория о "социальном дарвинизме" – утверждении, что уничтожение людей было продолжением Теории Эволюции Дарвина.

Широко распространялась псевдотеория о "социальном дарвинизме" – утверждении, что уничтожение людей было продолжением Теории Эволюции Дарвина. Нацисты использовали новые виды химических и механических средств убийства, строили крематории, использовали счетные машины с перфокартами для контроля количества убитых.

строили крематории, использовали счетные машины с перфокартами для контроля количества убитых. Этот Холокост считается самым жестоким. Пленных использовали в медицинских экспериментах, пытках. Нацисты уничтожали не только евреев, но и людей с различными видами болезней, с психическими недостатками и гомосексуалов.



Заключенные и обреченные на смерть / Фото claudia.abril

Лагеря смерти

Лагерями смерти называют нацистские концентрационные лагеря, которые были предназначены для массового уничтожения различных групп населения.

В 1933 – 1945 годах было создано примерно 5000 концентрационных лагерей нацистами в Германии и в оккупированной ими Европе.



Нацистский Холокост был самым жестоким / Фото sebezh.myqip

Самые крупные и известные лагеря:

Аушвиц, Треблинка, Белжец, Собибор, Хелмно и Майданек в Польше.

Ясеновац в Югославии.

Малый Тростенец в Беларуси.

Число жертв

По официальным данным Нюрнбергского трибунала, жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев в Европе, из них – 1,5 миллиона детей. Но и это число является условным, ведь нацисты уничтожали даже следы от лагерей смерти.

В Национальном мемориале катастрофы (Шоа) и Героизма "Яд-Вашем" в Иерусалиме хранятся персональные документы, свидетельствующие о 4 миллионах жертв, которые поименно идентифицированы.



Национальный мемориал "Яд-Вашем" / Фото lb.ua

Холокост в Украине

Холокост евреев на оккупированной нацистами территории СССР отличался от того, что было в Европе. По всей Украине почти у каждого небольшого города, возле сел расположены яры, куда сгоняли и расстреливали мужчин, женщин и детей. Эти яры выкопали еще при советской власти военнопленные, местное население или сами жертвы.

Но и украинских евреев могли отправить в места массовых уничтожений в газовых камерах.

С 70 еврейских центров довоенной Украины, судьба которых неизвестна, 43 были уничтожены еще в 1941 году, а остальные – до середины 1942 года.

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День памяти жертв Холокоста в Израиле

День Катастрофы и героизма европейского еврейства известный в Израиле как Йом ха-Шоа основали в 1953 году. В течение этого дня церемонии проводятся в школах, военных базах и в других государственных и общественных организациях.



2 минуты молчания всех евреев / Фото old.armenia.im

Ровно в 10 утра в Йом ха-Шоа раздается сирена воздушной тревоги на территории всей страны. После этого люди должны придерживаться двух минут молчания.

День памяти жертв Холокоста: смотрите видео