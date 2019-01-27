Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев

Шесть миллионов людей сжигали и пытали, обрекая на страшную смерть. Именно столько евреев погибло от рук нацистов во времена Второй мировой войны .

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Журналисты сайта 24 канала решили рассказать о самых страшных концлагерях нацистской Германии, в которых истребили почти треть всего еврейского населения планеты.

Аушвиц (Освенцим)

Это один из крупнейших концлагерей Второй мировой войны. Лагерь состоял из сети 48 локаций, которые подчинялись Освенциму. Именно в Освенцим отправляли первых политзаключенных в 1940 году.

А уже с 1942 года там начались массовые уничтожения евреев, цыган, гомосексуалистов и тех, кого нацисты считали "грязными людьми". За день там могли убить около 20 тысяч человек.

Основным способом убийства были газовые камеры, однако люди также массово умирали от переутомления, недостаточного питания, плохих условий жизни и инфекционных заболеваний.

По статистике, этот лагерь унес жизни 1,1 миллиона человек, 90% из которых были евреями

Треблинка

Один из самых страшных лагерей нацистов. Большинство лагерей с самого начала строились не совсем для пыток и истребления. Однако Треблинка был так называемым "лагерем смерти" – его спроектировали специально для убийств.

Туда со всей страны отправляли слабых и немощных, а также женщин и детей, то есть "второсортных", которые не были способны тяжело работать.

Всего в Треблинке погибло около 900 тысяч евреев и две тысячи цыган

Белжец

Нацисты в 1940 основали этот лагерь исключительно для цыган, однако уже в 1942 году там начали массово убивать евреев. Впоследствии там запытали поляков, которые выступали против нацистского режима Гитлера.

Всего в лагере погибло 500-600 тысяч евреев. Однако к этой цифре стоит добавить еще погибших цыган, поляков и украинцев

Евреев в Белжеце использовали как рабов для подготовки к военному вторжению в Советский союз. Лагерь был расположен на территории неподалеку от границы с Украиной, поэтому в тюрьме погибло немало украинцев, которые проживали в этом районе.

Майданек

Этот концлагерь был построен для содержания военнопленных во время вторжения Германии в СССР. Заключенных использовали как дешевую рабочую силу и намеренно никого не убивали.

Но впоследствии лагерь "переформатировали" – туда начали массово отсылать всех. Количество пленников увеличилось и нацисты просто не могли справиться со всеми. Началось постепенное и массовое уничтожение.

В Майданеке погибло около 360 тысяч человек. Среди которых были и "нечистокровные" немцы

Хелмно

В этот лагерь, кроме евреев, также массово депортировали обычных поляков из гетто Лодзя, продолжая процесс германизации Польши. В тюрьму не ходили поезда, так что пленных туда доставляли на грузовиках или они вынуждены были идти пешком. Многие умирали еще по дороге.

По статистике в Хелмно погибло ориентировочно 340 тысяч человек, практически все – евреи

Кроме массовых убийств, в "лагере смерти" также проводили медицинские опыты, в частности испытания химического оружия.

Собибор

Этот лагерь построили в 1942 году как дополнительное здание для лагеря Белжеца. В Собиборе поначалу удерживали и убивали исключительно евреев, которых депортировали из Люблинского гетто.

Именно в Собиборе испытали первые газовые камеры. А также впервые начали распределять людей на "пригодных" и "непригодных". Последних сразу же убивали, остальные работали до полного изнеможения.

По статистике там погибло около 250 тысяч заключенных.

В 1943 году в лагере произошел бунт, во время которого сбежали около около 50 заключенных. Все, кто остались – погибли, а сам лагерь вскоре уничтожили.

Дахау

Лагерь построили недалеко от Мюнхена в 1933 году. Сначала туда отсылали всех противников нацистского режима и обычных заключенных.

Однако позже в эту тюрьму попадали все: там даже были советские офицеры, которые ожидали казни.

Евреев туда начали отправлять в 1940 году. Для того, чтобы собрать больше людей, на территории южной Германии и Австрии было построено около 100 других лагерей, которые были подконтрольны Дахау. Именно поэтому этот лагерь считают крупнейшим.

Нацисты убили в этом лагере свыше 243 тысячи человек

После войны эти лагеря использовались как временное жилье для вынужденно переселенных немцев.

Маутхаузен-Гузен

Этот лагерь стал первым, где начали массово убивать людей и последний, который освободили от нацистов.

В отличие от многих других концлагерей, которые были предназначены для всех слоев населения, в Маутхаузене истребляли только интеллигенцию – образованных людей и членов высших социальных классов в оккупированных странах.

Точно неизвестно, сколько людей было замучено в этом лагере, однако цифра колеблется от 122 до 320 тысяч человек.

Берген-Бельзен

Этот лагерь в Германии был построен как тюрьма для военнопленных. Там содержали около 95 тысяч иностранных заключенных.

Евреи там тоже были – их выменивали на каких-то выдающихся немецких пленных. Поэтому очевидно, что этот лагерь не был предназначен для истребления. Специально там никого не убивали и не пытали.

Минимум в Берген-Бельзен погибли 50 тысяч человек

Однако из-за нехватки еды и лекарств, а также антисанитарных условий многие в лагере умерли из-за голода и болезни. После освобождения тюрьмы там нашли около 13 тысяч трупов, которые просто валялись повсюду.

Бухенвальд

Это был первый лагерь, который освободили во время Второй мировой войны. Хотя это и не удивительно, потому что с самого начала эту тюрьму создали для коммунистов.

В концлагерь также высылали масонов, цыган, гомосексуалистов и обычных преступников. Всех пленных использовали как бесплатную рабочую силу для производства оружия. Однако позже там начали проводить различные медицинские эксперименты на узниках.

В 1944 году лагерь попал под обстрел советской авиации. Тогда погибло около 400 заключенных, а еще около двух тысяч получили ранения.

По подсчетам, в лагере от пыток, голода и опытов погибло почти 34 тысяч заключенных.