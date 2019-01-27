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      Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв

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      Коцнтабори
      Коцнтабори

      Шість мільйонів людей спалювали та катували, прирікаючи на страшну смерть. Саме стільки євреїв загинуло від рук нацистів в часи Другої світової війни .

      27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Журналісти сайту 24 каналу вирішили розповісти про найстрашніші концтабори нацистської Німеччини, у яких винищили майже третину усього єврейського населення планети.

      Аушвіц (Освенцим)

      Це один із найбільших концтаборів Другої світової війни. Табір складався із мережі 48 локацій, які підпорядковувались Освенциму. Саме в Освенцим відправляли перших політв’язнів у 1940 році.

      А вже з 1942 року там почались масові знищення євреїв, циган, гомосексуалістів та тих, кого нацисти вважали "брудними людьми". За день там могли вбити близько 20 тисяч людей.

      Основним способом вбивтсва були газові камери, однак люди також масово вмирали від перевтоми, недостатнього харчування, поганих умов життя та інфекційних захворювань.


      За статистикою, цей табір забрав життя 1,1 мільйона людей, 90% з яких були євреями

      Треблінка

      Один із найстрашніших таборів нацистів. Більшість таборів з самого початку будувались не зовсім для катування та винищення. Однак Треблінка був так званим "табором смерті" – його спроектували спеціально для вбивств.

      Туди з усієї країни відправляли слабких та немічних, а також жінок та дітей, тобто "другосортних", які не були здатні важко працювати.


      Загалом у Треблінці загинуло близько 900 тисяч євреїв та дві тисячі циган

      Белжець

      Нацисти у 1940 заснували цей табір виключно для циган, однак вже у 1942 році там почало масово вбивати євреїв. Згодом там закатовували поляків, які виступали проти нацистського режиму Гітлера.


      Загалом у таборі загинуло 500-600 тисяч євреїв. Однак до цієї цифри варто додати ще загиблих циган, поляків та українців

      Євреїв у Белжеці використовували як рабів для підготовки до військового вторгнення в Росії. Табір був розташований на території неподалік від кордону з Україною, тож у в'язниці загинуло чимало українців, які проживали у цьому районі.

      Майданек

      Цей концтабір був побудований для утримання військовополених під час вторгнення Німеччини в СРСР. В’язнів використовували як дешеву робочу силу та навмисно нікого не вбивали.

      Але згодом табір "переформатували" – туди почали масово відсилати усіх. Кількість бранців збільшилась і нацисти просто не могли впоратись зі всіма. Розпочалось поступове та масове знищення.


      В Майданеку загинуло близько 360 тисяч людей. Серед яких були і "нечистокровні" німці

      Хелмно

      В цей табір, окрім євреїв, також масово депортували звичайних поляків із гетто Лодзя, продовжуючи процес германізації Польщі. До в'язниці не ходили поїзди, тож полонених туди доставляли на вантажівках або вони вимушені були йти пішки. Багато гинуло ще по дорозі.


      За статистикою у Хелмно загинуло орієнтовно 340 тисяч людей, практично усі – євреї

      Окрім масових вбивств, у "таборі смерті" також проводили медичні досліди, зокрема хімічної зброї.

      Собібор

      Цей табір побудували в 1942 році як додаткову будівлю для табору Белжеця. В Собіборі на початках утримували та вбивали виключно євреїв, яких депортували з Люблінського гетто.

      Саме в Собіборі випробували найперші газові камери. А також вперше почали розподіляти людей на "придатних" і "непридатних". Останніх одразу ж вбивали, решта працювала до повного виснаження.


      За статистикою в Собіборі загинуло близько 250 тисяч в'язнів.

      В 1943 році в таборі стався бунт, під час якого втекли близько близько 50 в’язнів. Всі, хто залишились – загинули, а сам табір невдовзі знищили.

      Дахау

      Табір збудували недалеко від Мюнхена в 1933 році. Спочатку туди відсилали усіх противників нацистського режиму та звичайних в'язнів.

      Однак пізніше в цю тюрму потрапляли усі: там навіть були радянські офіцери, які очікували на страту.

      Євреїв туди почали відсилати у 1940 році. Для того, аби зібрати більше людей, на території південної Німеччини та Австрії було збудовано близько 100 інших таборів, які були підконтрольні Дахау. Саме тому цей табір вважають найбільшим.


      Нацисти вбили в цьому таборі понад 243 тисячі людей

      Після війни ці табори використовувались як тимчасове житло для вимушено переселених німців.

      Маутхаузен-Гузен

      Цей табір став першим, де масово почали вбивати людей і останній, який звільнили від нацистів.

      На відміну від багатьох інших концтаборів, які були призначені для усіх верств населення, в Маутхаузені винищували лише інтелігенцію – освічених людей і членів вищих соціальних класів в окупованих країнах.


      Точно невідомо, скільки людей було закатовано в цьому таборі, однак цифра коливається від 122 до 320 тисяч людей.

      Берген-Бельзен

      Цей табір в Німеччині був збудований як в’язниця для військовополонених. Там утримували близько 95 тисяч іноземних в’язнів.

      Євреї там також були – їх вимінювали на якихось видатних німецьких полонених. Тому очевидно, що цей табір не був призначений для винищення. Спеціально там нікого не вбивали та не катували.


      Щонайменше у Берген-Бельзені загинуло 50 тисяч людей

      Однак через брак їжі та ліків, а також антисанітарійні умови, багато хто в таборі помер через голод та хвороби. Після звільнення в'язниці там знайшли близько 13 тисяч трупів, які просто валялись повсюди.

      Бухенвальд

      Це був перший табір, який звільнили під час Другої світової війни. Хоча це і не дивно, бо з самого початку цю в'язницю створили для комуністів.

      У концтабір також висилали масонів, циган, гомосексуалістів та звичайних злочинців. Усіх полонених використовували як безкоштовну робочу силу для виробництва зброї. Однак пізніше там почали проводити різні медичні експерименти на в'язнях.

      В 1944 році табір потрапив під обстріл радянської авіації. Тоді загинуло близько 400 в'язнів, а ще близько двох тисяч отримали поранення.


      За підрахунками, в таборі від катування, голоду та дослідів загинуло майже 34 тисяч в’язнів.

      Теги: Новини політики Історія Голокост Жертви Публікації
      Джерело: 24 Канал
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