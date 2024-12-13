Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. У мережі поширюють відповідні кадри.

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Що відомо про ймовірне влучання у нафтобазу

За даними місцевих жителів, попередньо, дрони атакували місцеву нафтобазу. Очевидці повідомляють про загоряння навколо щонайменше одного резервуару. У мережі росіяни бідкаються, що незадовго до цього чули, як летять БпЛА.

В Орлі пролунали вибухи: дивіться відео

У мережі припускають, що під удар могла потрапити нафтобаза "Сталевий Кінь". Зауважимо, що російський Орел розташований орієнтовно за понад 200 кілометрів до українських міст на північному Сході.

У російському Орлі горить об'єкт: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

За їхніми словами, після вибухів у Північному районі міста у бік об'єкта поїхали транспортні засоби рятувальників, а у небі почули звуки роботи гелікоптерів. Жодної офіційної інформації від місцевої влади, як не дивно, наразі не оприлюднили.

В Орлі горить об'єкт, ймовірно, нафтобаза: дивіться відео

Нагадаємо, у березні 2024 року в Орлі вже атакували нафтобазу. Згідно з оприлюдненою інформацією, тоді горів резервуар нафтосховища, до гасіння залучали понад 60 осіб. Згодом влада міста евакуювала 17 осіб з двох сусідніх багатоповерхівок.