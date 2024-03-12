Губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков про інцидент повідомив орієнтовно о 2:30 12 березня. За його даними, там спалахнула пожежа, пише 24 Канал.

Дивіться також Атака авіазаводу у Таганрозі: Притула заявив, що А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений

Що відомо про пожежу в Орлі

Кличков написав, що в Орлі впав безпілотник. За його словами, він атакував об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Там рятувальники намагались загасити пожежу.

Місцеві мешканці знімають відео та бідкаються, що ж це горить.

Місцеві мешканці радіють атаці на нафтобазу: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Горить резервуар нафтосховища в Орлі, над гасінням працюють понад 60 осіб,

– написали російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу влади в Орловській області.

До речі, російський Орел розташований орієнтовно за понад 200 кілометрів до українських міст на північному Сході.

Де розташоване російське місто Орел: дивіться на карті

До речі, ймовірно, що пожежа в Орлі потужна. Адже вдосвіта пропагандисти написали, що влада міста після падіння безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу евакуювала 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок.

Міський голова російського міста Юрій Парахін заявив, що їх перемістили у пункт тимчасового розміщення.

У росіян була гучна ніч: коротко