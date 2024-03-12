Губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков про інцидент повідомив орієнтовно о 2:30 12 березня. За його даними, там спалахнула пожежа, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Орлі
Кличков написав, що в Орлі впав безпілотник. За його словами, він атакував об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Там рятувальники намагались загасити пожежу.
Місцеві мешканці знімають відео та бідкаються, що ж це горить.
Місцеві мешканці радіють атаці на нафтобазу: дивіться відео
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Горить резервуар нафтосховища в Орлі, над гасінням працюють понад 60 осіб,
– написали російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу влади в Орловській області.
До речі, російський Орел розташований орієнтовно за понад 200 кілометрів до українських міст на північному Сході.
Де розташоване російське місто Орел: дивіться на карті
До речі, ймовірно, що пожежа в Орлі потужна. Адже вдосвіта пропагандисти написали, що влада міста після падіння безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу евакуювала 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок.
Міський голова російського міста Юрій Парахін заявив, що їх перемістили у пункт тимчасового розміщення.
У росіян була гучна ніч: коротко
- У росіян вночі проти 12 березня було гучно. Вночі вибухи пролунали в Курській області, проте влада запевнила, що нібито там працює ППО. Згодом через атаку на Бєлгородщину без світла залишилися сім населених пунктів.
- Після цього у Росії заявили про атаку на нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області. Там дрон влучив в установки перегонки нафти, спалахнула масштабна пожежа. Це за понад 1000 кілометрів від Харкова.
- Окрім того, російські пропагандисти повідомили про атаку на Тульську область, нібито збили безпілотник під Москвою в Раменському окрузі. Про атаку дронів повідомляли й у Воронезькій області. Російське міноборони відзвітувало про нібито 25 "знищених та перехоплених" безпілотників, проте про справжні наслідки атак окупанти мовчать.