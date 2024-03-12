Як повідомляють російські телеграм-канали, безпілотник влучив в установку перегонки нафти. Нині там спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.

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Нафтобазу "Лукойл" атакували дрони

Окупанти заявляють, що нафтобазу "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" уночі 12 березня атакували безпілотники. за попередньою інформацією, дрон влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Нафтобаза "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" розташована у місті Кстово, що під Нижнім Новгородом. У цей об'єкт росіяни вклали понад 100 мільярдів рублів, щоб зробити його найбільшим полімерним виробництвом у Росії.



Нафтобаза "Лукойл" у Нижньогородській області після атаки / Фото з російських телеграм-каналів