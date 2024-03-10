Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що українські дрони переважно пробивають перші ешелони ППО. Окупантам добираються до них не в Бєлгородській чи Курській області, а вже далі на території Росії. І то не завжди успішно.

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Росія має проблеми з ППО

Як наголосив Шарп, після прориву перших рубежів протиповітряної оборони далі все залежить від того, чи є десь зосереджені локальні вузли оборони, які захищають певні об'єкти, та чи якісно спрацюють самі безпілотники.

Росії не вистачає систем ППО. І також не вистачає ефективної системної протидії загрозам. Вони намагаються робити РЕБи, ЗРК, але зі змінним успіхом. Якщо безпілотники таки прориваються вглиб території Росії, то вже створюють проблеми,

– підкреслив Шарп.

Тут перед окупантами стає дилема. Вони можуть зняти з фронту різні ЗРК, аби, до прикладу, додатково прикрити Санкт-Петербург, але тоді вони стають більш вразливими на певній ділянці фронту. Також це створює проблеми і в інших сферах.

Оця "війна дальньої руки" – вона багато в чому і за те, щоб ворог порушував свої плани. До прикладу, щоб ППО працювало ефективно, потрібно виділяти більше коштів на навчання особового складу; робити більше ракет тощо. Ці кошти, умовно, можна було потратити на сухопутні сили. Але вони підуть на захист якогось там Новгорода. Такий ефект теж є,

– сказав Шарп.

Крім того, влучні удари – це суттєвий бонус таких операцій. Очевидно, що усі ці безпілотники летять по об'єктах, які є важливими для військово-промислового комплексу та економіки Росії.

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