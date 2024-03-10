Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что украинские дроны преимущественно пробивают первые эшелоны ПВО. Оккупантам добираются к ним не в Белгородской или Курской области, а уже дальше на территории России. И то не всегда успешно.

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Россия имеет проблемы с ПВО

Как отметил Шарп, после прорыва первых рубежей противовоздушной обороны дальше все зависит от того, есть ли где-то сосредоточены локальные узлы обороны, которые защищают определенные объекты, и качественно ли сработают сами беспилотники.

России не хватает систем ПВО. И также не хватает эффективного системного противодействия угрозам. Они пытаются делать РЭБы, ЗРК, но с переменным успехом. Если беспилотники таки прорываются вглубь территории России, то уже создают проблемы,

– подчеркнул Шарп.

Здесь перед оккупантами становится дилемма. Они могут снять с фронта различные ЗРК, чтобы, к примеру, дополнительно прикрыть Санкт-Петербург, но тогда они становятся более уязвимыми на определенном участке фронта. Также это создает проблемы и в других сферах.

Эта "война дальней руки" – она во многом и за то, чтобы враг нарушал свои планы. К примеру, чтобы ПВО работало эффективно, нужно выделять больше средств на обучение личного состава; делать больше ракет и тому подобное. Эти средства, условно, можно было потратить на сухопутные силы. Но они пойдут на защиту какого-то там Новгорода. Такой эффект тоже есть,

– сказал Шарп.

Кроме того, точные удары – это существенный бонус таких операций. Очевидно, что все эти беспилотники летят по объектам, которые являются важными для военно-промышленного комплекса и экономики России.

Взрывы в России: кратко