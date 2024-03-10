По предварительным данным, горели в районе местного аэропорта “Пулково”, где ранее вводили план "Ковер" из-за угрозы неизвестных беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Санкт-Петербурге пожар в районе аэропорта

Российские пропагандисты сообщили, что на юго-западе Санкт-Петербурга пылает промышленное здание рядом с аэропортом. Это здание расположено по адресу Волхонское шоссе, 4 на территории промышленной зоны Горелово.

В Санкт-Петербурге в районе аэропорта вспыхнул пожар: смотрите видео

Местные жители также жалуются на едкий запах, от которого трудно дышать. На кадрах можно увидеть, что большой столб густого черного дыма видели в нескольких районах российского города.

В Петербурге пылает промышленное здание возле аэропорта: смотрите видео

Российские СМИ также сообщили, что два человека якобы пострадали во время огромного пожара в промздании. По предварительным данным, огонь охватил более 1 000 квадратных метров территории, а в ангаре частично обвалилась крыша и стены.

Как выглядел пожар в Санкт-Петербурге / Фото из российских СМИ и телеграм-каналов

В МЧС России также отметили, что пострадавших людей в результате пожара уже якобы госпитализировали. Пока точно неизвестно, возникли ли у россиян проблемы с авиасообщением из-за пожара возле аэропорта "Пулково". О задержании или отмене рейсов также российские пропагандисты ничего не сообщали.

Огонь вспыхнул в ангаре возле аэродрома "Пулково": смотрите видео

В результате пожара два человека могли пострадать: смотрите видео

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