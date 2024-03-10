За попередніми даними, горіли у районі місцевого аеропорту "Пулково", де раніше вводили план "Кавьор" через загрозу невідомих безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Санкт-Петербурзі пожежа у районі аеропорту

Російські пропагандисти повідомили, що на південному заході Санкт-Петербургу палає промислова будівля поруч з аеропортом. Ця будівля розташована за адресою Волхонське шосе, 4 на території промислової зони Горелово.

У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту спалахнула пожежа: дивіться відео

Місцеві жителі також скаржаться на їдкий запах, від якого важко дихати. На кадрах можна побачити, що великий стовп густого чорного диму бачили у кількох районах російського міста.

У Петербурзі палає промислова будівля біля летовища: дивіться відео

Російські ЗМІ також повідомили, що двоє людей буцімто постраждали під час величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 000 квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни.

Як виглядала пожежа у Санкт-Петербурзі / Фото з російських ЗМІ та телеграм-каналів

У мнс Росії також зазначили, що постраждалих людей унаслідок пожежі вже нібито ушпиталили. Наразі достеменно невідомо, чи виникли у росіян проблеми з авіасполученнями через пожежу біля аеропорту "Пулково". Про затримання чи скасування рейсів також російські пропагандисти нічого не повідомляли.

Вогонь спалахнув в ангарі біля аеродрому "Пулково": дивіться відео

Внаслідок пожежі дві людини могли постраждати: дивіться відео

У "Пулково" врізалася вантажівка в літак