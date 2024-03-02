В росЗМІ повідомили, що літаки кружляють поряд із містом, інформує 24 Канал.

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Що відомо про план "Ковьор" в аеропорті Санкт-Петербурга

Ввечері 2 березня в російських телеграм-каналах заявили, що через загрозу атаки дронів оголосили план "Ковьор" в аеропорту Санкт-Петербурга. Йдеться про летовище Пулково.

Пропагандисти заявили, що в аеропорту оголосили план "Ковьор". Рейси не приймають. Так, літаки вимушені "намотувати круги" навколо міста.



В аеропорту "Пулково" ввели план "Ковьор" / Фото з мережі

Чому росіяни оголошують план "Килим"

Відповідно до постанови російського уряду, цей план оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів.

"Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

В мережі жителі Петербурга почали публікувати відео, на яких повідомляють, що працює їхнє "пе-ве-о".

Росіяни поширють відео атаки невідомих дронів: дивіться відео